Jio vs Airtel vs Vi: समान कीमत पर क्या बेनिफिट्स है अलग-अलग, जानिए इन खास प्लान के बारे में

हाल ही में जियो ने अपने यूजर्स के लिए दो नए बूस्टर प्लान लॉन्च किया जिसकी कीमत 19 रुपये और 29 रुपये है। इस प्लान के साथ यूजर्स एक्स्ट्रा डेटा का फायदा पा सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि अन्य ऑपरेटर्स यानी वोडाफोन एयरटेल में भी समान कीमत वाले प्लान मिलते है और ये जियो के प्लान से कितने अलग हैं।

Which booster plan jio, airtel and vodafone is better, know the details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। रिलायंस जियो ने दो नए डेटा बूस्टर प्रीपेड वाउचर की घोषणा की है, जिनकी कीमत क्रमशः 19 रुपये और 29 रुपये है। नए डेटा बूस्टर प्लान ऐड-ऑन डेटा के साथ आते हैं, जिसे यूजर अधिक डेटा पाने के लिए अपने बेस प्लान पर टॉप अप कर सकते हैं। वहीं अगर अन्य दो प्रमुख दूरसंचार खिलाड़ी - एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया की बात करें तो इनके पास भी अपने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए समान प्लान हैं। दोनों कंपनियां बेस प्लान पर अतिरिक्त डेटा लाभ देती हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन के प्लान आज हम आपको बताएंगे कि नए घोषित Jio डेटा बूस्टर प्लान की तुलना एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया से कैसे की जा सकती है। आइये इन प्लान्स के बारे में जानते हैं। 19 रुपये का डेटा बूस्टर प्लान रिलायंस जियो का 19 रुपये वाला डेटा पैक 1.5GB डेटा के साथ आता है। प्लान की कोई वैधता नहीं है और यह यूजर्स के पहले से किए प्रीपेड प्लान की वैधता पर निर्भर है। वहीं एयरटेल के पास 19 रुपये का डेटा बूस्टर प्लान भी है, जो 1GB डेटा के साथ आता है। यानी जियो उतने ही पैसे में 500MB ज्यादा डेटा ऑफर कर रहा है। इसके साथ ही इस प्लान की वैलिडिटी 1 दिन है। Vi के पास भी 19 रुपये का डेटा प्लान है, जो 1GB डेटा और 24 घंटे की वैधता के साथ आता है। इसका मतलब है कि Jio के पास ऑफर पर 500MB अधिक डेटा है। साथ ही, Jio के प्लान की अपनी कोई वैधता नहीं है इसलिए यह प्लान बेस प्लान की वैधता खत्म होने तक वैध रहेगा। 29 रुपये का डेटा बूस्टर प्लान 19 रुपये के डेटा पैक की तरह, ये सभी तीन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास 29 रुपये का डेटा पैक है। रिलायंस जियो अपने इस प्लान के साथ 2.5GB डेटा ऑफर कर रहा है। जिसमें कोई वैधता का समय नहीं है और यह बेस प्लान की वैधता पर निर्भर करता है। वहीं एयरटेल अपने यूजर्स को 29 रुपये में 2GB डेटा ऑफर कर रहा है, जबकि Vi इस प्लान के साथ 2GB डेटा भी ऑफर कर रही है। हालांकि, एयरटेल 1 दिन की वैधता दे रहा है जबकि Vi 2 दिन की वैधता दे रहा है। इसका मतलब है कि प्लान की वैलिडिटी खत्म होने पर 2GB डेटा हटा दिया जाएगा।

