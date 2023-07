Reliance Jio का ग्राहकों को तोहफा, पेश किए 19 रुपये और 29 रुपये वाले दो सस्ते डेटा प्लान

Reliance Jio ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड डेटा बूस्टर प्लान पेश किए हैं। कंपनी के नए प्लान 19 रुपये और 29 रुपये की कीमत में आते हैं। इन प्लान की वैलिडिटी यूजर्स के बेसिक प्लान पर निर्भर करती है। जियो यूजर्स को 19 रुपये वाले डेटा प्लान में 1.5GB डेटा और 29 रुपये वाले प्लान में 2.5GB मिलता है।

Reliance Jio introduced two data plans of Rs 19 and Rs 29 check details

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Reliance Jio ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड डेटा पैक लॉन्च किए हैं। जियो के नए प्लान 19 रुपये और 29 रुपये की कीमत में लाए गए हैं। यह प्लान उन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है जो कुछ इमरजेंसी की स्थिति में डेटा की जरूरत होगी। जियो खुद को किफायती टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में स्थापित करना चाहता है। उसके नए प्लान भी इसी पर फोकस हैं। यहां हम आपको जियो के नए लॉन्च किए 19 रुपये और 29 रुपये के प्रीपेड डेटा बूस्टर प्लान पर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। Reliance Jio का 19 रुपये वाला डेटा पैक रिलायंस जियो के 19 रुपये वाले डेटा प्लान में यूजर्स को 1.5GB डेटा मिलता है। इसके साथ ही प्लान की वैधता यूजर के मौजूदा प्रीपेड पैक जितनी ही होगी। जियो के पोर्टफोलियो में 15 रुपये वाला डेटा प्लान भी है, जिसमें यूजर्स को 1GB का डेटा मिलता है। अब जियो यूजर्स 4 रुपये अतिरिक्त भुगतान कर 500MB डेटा का बेनिफिट ले सकते हैं। Reliance Jio का 29 रुपये वाला डेटा प्लान रिलायंस जियो के 29 रुपये वाले प्रीपेड डेटा प्लान में यूजर्स को 2.5GB डेटा मिलता है। इस प्लान की भी वैलिडिटी यूजर के नंबर पर एक्टिव बेस प्रीपेड प्लान जितनी होगी। जियो के पास पहले से 25 रुपये वाला डेटा प्लान मौजूद है, जिसमें यूजर्स को वह 2GB का डेटा ऑफर करता है। इस नए प्लान के साथ जियो यूजर्स 4 रुपये अतिरिक्त देकर 2.5GB डेटा प्राप्त कर सकते हैं। रिलायंस जियो अपने दोनों नए प्लान के साथ यूजर्स को कुछ रुपये में अतिरिक्त डेटा का लालच दे रहा है। अक्सर यूजर्स को इस तरह की डील बेहतर लगती है। इसके साथ ही जियो के प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में सबसे महंगा डेटा बूस्टर प्लान 222 रुपये का है, जिसमें ग्राहको को 50GB डेटा मिलता है।

Edited By: Subhash Gariya