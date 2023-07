ये हैं Jio के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान, 3GB डेटा के साथ मिलती है लंबी वैलिडिटी; कीमत 49 रुपये से शुरू

Best Cheapest Jio Phone Recharge Plans अगर आपके पास JioPhone है और आप सस्ते रिचार्ज प्लान की तलाश मे हैं तो आप सही जगह आए हैं। आज हम आपको जियो के कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान की लिस्ट लेकर आए हैं। इन प्लान की कीमत सिर्फ 49 रुपये से शुरू होती है। इनमें यूजर्स को डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेज मिलते हैं। (फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। यदि आप अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल केवल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने और रील्स देखने के लिए करते हैं या यदि आपके पास घर और ऑफिस में वाईफाई तक पहुंच है और आप शायद ही कभी मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो Reliance Jio के पास आपके लिए कुछ किफायती प्रीपेड प्लान हैं। 1GB डेली डेटा लिमिट के साथ आने वाले ये प्लान उन यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं जो केवल कॉलिंग, एसएमएस और कम इंटरनेट डेटा लाभ के साथ प्रीपेड प्लान की तलाश में हैं। आइए 3GB डेली डेटा, कॉलिंग और अतिरिक्त लाभ की पेशकश करने वाले सभी उपलब्ध Jio प्लान पर एक नजर डालते हैं। Jio Phone Rs. 75 रिचार्ज प्लान 75 रुपये वाला Jio Phone रिचार्ज प्लान सबसे सस्ता ऑल-इन-वन प्लान है। यह एक तरह से पुराने 49 रुपये वाले प्लान को टक्कर देता है। यह प्रतिदिन 0.1GB हाई-स्पीड डेटा और 200MB अतिरिक्त डेटा लाभ प्रदान करता है। यह पैक सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉल के साथ आता है। यह प्लान 23 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। Jio Phone Rs.91 रिचार्ज प्लान रिलायंस जियो जियो फोन यूजर्स के लिए 91 रुपये का रिचार्ज प्लान भी ऑफर करता है। पैक 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा, आपको वैलिडिटी की पूरी अवधि के लिए असीमित वॉयस कॉल और 50 एसएमएस मिलते हैं। प्रीपेड प्लान में 28 दिनों के लिए 3GB डेटा भी मिलता है। प्रीपेड प्लान JioTV, JioCinema, JioSecurity और JioCloud का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। Jio Phone Rs.125 रिचार्ज प्लान यह JioPhone प्लान प्रतिदिन 0.5GB डेटा और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल प्रदान करता है। इसके अलावा, आपको 23 दिनों की वैलिडिटी के साथ 300 एसएमएस और जियो ऐप सूट तक पहुंच मिलती है। Jio Phone Rs.152 रिचार्ज प्लान इस सूची में अगला 152 रुपये का प्रीपेड प्लान है। Jio Phone रिचार्ज प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉल के साथ आता है और यूजर्स को वैलिडिटी के लिए प्रति दिन 0.5GB डेटा भी मिलता है। पैक 300 एसएमएस भी देता है और 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। Jio Phone Rs.186 रिचार्ज प्लान 186 रुपये का JioPhone रिचार्ज प्लान प्रतिदिन 1GB डेटा देता है और 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में प्रतिदिन 100 एसएमएस के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा मिलती है। यह Jio ऐप तक पहुंच भी प्रदान करता है।

