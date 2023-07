Burger से भी सस्ता है Jio का ये प्लान, बस 61 रुपये में मिलती है दनादन इंटरनेट स्पीड

रिलायंस जियो अपने यूजर्स को 61 रुपये के डेटा बूस्टर रिचार्ज प्लान देता है जिसके साथ वह 10GB डेटा दे रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर 15 रुपये से शुरू होकर कुल पांच डेटा बूस्टर देता है। Jio डेटा बूस्टर पैक बेसिक पैक के साथ पर अतिरिक्त डेटा देता हैं खासकर जब हमें अधिक डेटा की जरूरत होती है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Jio booster plan of 61 rupees, know the details, price and benefits here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो अब अपने 61 रुपये के डेटा बूस्टर रिचार्ज प्लान के साथ 6GB डेटा के बजाय 10GB डेटा दे रहा है। कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसकी पुष्टि की है। यह ऑफर 23 मई से शुरू हुआ है। आइये इसके बारे में जानते हैं। Jio का 61 रुपये का डेटा बूस्टर रिचार्ज प्लान टेलीकॉम कंपनी द्वारा पेश किए गए डेटा बूस्टर पैक में से एक में ये प्लान है, जिसकी अब डेटा सीमा बढ़ गई है। 61 रुपये के डेटा बूस्टर प्लान की सदस्यता लेने वाले यूजर अब 10GB डेटा का आनंद ले सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि पहले इस पैक में कुल 6GB डेटा मिलता था। jio-रिचार्ज Jio डेटा बूस्टर पैक बेसिक प्लान पर अतिरिक्त डेटा देते हैं, खासकर तब जब अधिक डेटा की जरूरत होती है। बता दें कि इस प्लान के अलावा जियो पांच अलग-अलग डेटा बूस्टर पैक देता हैं। जियो की वेबसाइट के अनुसार, 15 रुपये वाले पैक में 1GB डेटा, 25 रुपये वाले पैक में 2GB डेटा, 61 रुपये वाले पैक में 10GB डेटा, 121 रुपये वाले पैक में 12GB डेटा और 222 रुपये वाले पैक में 50GB डेटा मिलता है। MyJio ऐप यूजर्स के लिए खास हाल ही में, Jio ने अपने MyJio ऐप यूजर्स को JioEngage क्षेत्र के माध्यम से 1GB तक मुफ्त मोबाइल डेटा देना शुरू किया। बता दें MyJio एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो Jio यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसे एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला देता है, जैसे रिचार्जिंग, म्यूजिक, गेम, मोबाइल बैंकिंग, न्यूज फीड,आदि।

Edited By: Ankita Pandey