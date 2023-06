iQoo Neo 7 Pro 5G: ऑफिशियली टीज हुआ आइकू का ये धांसू फोन, स्टाइलिश डिजाइन के साथ मिलेगी OLED डिस्प्ले

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आइकू बहुत जल्द इंडियन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन iQoo Neo 7 Pro 5G लॉन्च करने वाला है। iQoo Neo 7 Pro 5G को अब नए ऑरेंज कलर स्कीम में आने के लिए टीज किया गया है। फोन में स्क्वायर आकार के रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ मैट फिनिश दिया गया है।

iQoo Neo 7 Pro 5G के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 SoC चिपसेट पर चलने की उम्मीद है। यह 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है। आइए स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल से जानते हैं।

iQoo India के सीईओ निपुन मार्या (Nipun Marya) ने सोमवार को एक बार फिर एक ट्विटर पोस्ट के जरिए iQoo Neo 7 Pro 5G के आने की जानकारी दी है। ट्विटर में किये गए पोस्ट में हैंडसेट को नारंगी रंग में दिखाया गया है। हैंडसेट को मैट फिनिश के साथ रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ देखा गया है।

पिछले हिस्से का डिजाइन iQoo Neo 7 5G और iQoo Neo 8 के डिजाइन के जैसा ही है, जिसे पिछले महीने के अंत में चीन में लॉन्च किया गया था। टीजर को 'soon coming your way' टैगलाइन के साथ पोस्ट किया गया है।

The new #PowerToWin is soon coming your way! Can you guess the colour variant name? #iQOONeo7Pro #StayTuned #iQOO pic.twitter.com/1zccQGRW4w