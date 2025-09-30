100x डिजिटल जूम सपोर्ट के साथ नया iQOO 15, जानें और क्या होगा खास

iQOO 15 अगले महीने चीन में लॉन्च होगा और ये पिछले साल के iQOO 13 का सक्सेसर होगा। लॉन्च से पहले ही इसके स्पेसिफिकेशन और कैमरा सैंपल लीक हो चुके हैं। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दी जाएगी जिसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा जो 100x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है। भारत में इसकी लॉन्चिंग नवंबर या दिसंबर में हो सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 15, जो पिछले साल के iQOO 13 मॉडल का सक्सेसर होगा, अगले महीने चीन में Vivo सब-ब्रांड का अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च होने वाला है । इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले, एक टिप्स्टर ने हैंडसेट के की स्पेसिफिकेशन लीक कर दिए हैं। कंपनी ने कुछ कैमरा सैंपल भी शेयर किए हैं, जो iQOO 15 के पेरिस्कोप और अल्ट्रावाइड लेंस से कैप्चर किए गए हैं। iQOO 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिए जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा जो 100x डिजिटल जूम सपोर्ट करेगा।

iQOO 15 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Weibo पर एक पोस्ट में, Vivo के सब-ब्रांड ने iQOO 15 के चार कैमरा सैंपल शेयर किए हैं। इन इमेज के जरिए कंपनी ने फोन के टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड लेंस की परफॉर्मेंस दिखाई है। तस्वीरों में एक टावर अलग-अलग जूम लेवल पर नजर आता है। कंपनी ने एक सेंसर को 'सुपर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस' (चीनी से ट्रांसलेट किया हुआ) कहा है, जो 100x डिजिटल जूम ऑफर करेगा।

इस बीच, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (चीनी से ट्रांसलेट) ने Weibo पर एक पोस्ट में iQOO 15 के मेजर स्पेसिफिकेशन्स रिवील किए हैं। हैंडसेट में 6.85-इंच की 'सैमसंग स्ट्रेट स्क्रीन' होगी, जिसमें 2K (3,168×1,440 pixels) रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट होगा। इसमें 'कन्वेंशनल लार्ज R-एंगल डिजाइन' भी हो सकता है।

टेक कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि फोन नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेस से लैस होगा। लीकर का मानना है कि iQOO 15 में एक प्रोपाइटरी Q3 चिप भी दी जाएगी। फोन में 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh बैटरी हो सकती है। इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये 'फुल वाटरप्रूफ' प्रोटेक्शन ऑफर करेगा। iQOO 15 में डुअल-स्पीकर सेटअप और X-axis मोटर भी हो सकता है।

हाल ही में कंपनी द्वारा शेयर की गई इमेजेस ने कन्फर्म किया है कि फोन में ट्रिपल-रियर कैमरा यूनिट होगी। अब टिप्स्टर ने रिवील किया है कि हैंडसेट में 1/1.5-इंच सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा हो सकता है। इसमें 50-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया जा सकता है।