iPhone 17 और iPhone 16 समेत ढेरों Apple प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सस्ते, फ्लिपकार्ट-अमेजन नहीं...यहां हैं डील्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vijay Sales ने भारत में अपनी Apple Days Sale की घोषणा की है, जिसमें लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 16, और iPhone 15 मॉडल पर कई तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ये सेल 28 दिसंबर को शुरू हुई थी और इसमें नए iPad मॉडल, MacBooks, Apple Watches और AirPods पर भी डिस्काउंटड मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, MacBook Air M4 iPad (2025) पर सेल के दौरान डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन ने अलग-अलग लेंडर्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि सेल के दौरान Apple प्रोडक्ट्स खरीदने वाले ग्राहकों को पेमेंट पर डिस्काउंट मिल सके, ये सेल 4 जनवरी को खत्म होगी।

विजय सेल्स पर Apple प्रोडक्ट्स पर ये हैं डील्स iPhone 17 ICICI और दूसरे चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए 4,000 रुपये तक के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक 3,000 रुपये के MyVS Reward लॉयल्टी पॉइंट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर भी इसी तरह का डिस्काउंट उपलब्ध है, जिन्हें क्रमशः 1,21,490 रुपये और 1,34,490 रुपये की प्रभावी सेल कीमत पर खरीदा जा सकता है।

iPhone Air अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 90,990 रुपये में बिक रहा है, जिसमें 4,000 रुपये का डिस्काउंट शामिल है। जो ग्राहक ज्यादा किफायती मॉडल खरीदना चाहते हैं, वे iPhone 16 और iPhone 16 Plus चुन सकते हैं, जो विजय सेल्स पर क्रमशः 57,990 रुपये और 64,490 रुपये में लिस्टेड हैं। iPhone 16E पर भी एक ऑफर है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत घटकर 46,990 रुपये हो गई है।

रिटेल चेन के मुताबिक, ऊपर बताई गई कीमतों में ICICI और दूसरे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट शामिल है। iPhone के साथ-साथ, विजय सेल्स ने iPads, MacBooks और AirPods पर भी ऑफर्स की घोषणा की है। ग्राहक iPad (2025) को 30,190 रुपये में, iPad Air (M3) को 51,490 रुपये में और iPad Pro (M5) को 89,990 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसमें 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट शामिल है।