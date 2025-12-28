iPhone 17 Pro पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, मिल रहा है 14 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट
विजय सेल्स की Apple डेज सेल में iPhone 17 Pro पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक ₹9000 से अधिक का सीधा डिस्काउंट पा सकते हैं, और बैंक ऑफर्स के साथ ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी लेटेस्ट iPhone 17 Pro खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। विजय सेल्स ने आज से Apple डेज सेल शुरू की है, जिसमें कई Apple प्रोडक्ट्स काफी कम कीमतों पर मिल रहे हैं। सबसे बड़ी डील तो अभी iPhone 17 Pro पर मिल रही है, जिसे आप बिना किसी बैंक ऑफर के सीधे ₹9000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। जबकि बैंक ऑफर्स के साथ, आपको ₹5000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, यानी आपको फोन पर कुल ₹14,000 से ज्यादा का डिस्काउंट मिल सकता है। आइए इस शानदार स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं।
iPhone 17 Pro पर डिस्काउंट ऑफर
Apple ने सितंबर में अपनी iPhone 17 सीरीज के तहत iPhone 17 Pro लॉन्च किया था, जिसके बेस वेरिएंट की कीमत ₹1,34,900 थी। हालांकि, अब आप विजय सेल्स के Apple Days Sale इवेंट के दौरान यह डिवाइस सिर्फ ₹1,25,490 में खरीद सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ₹9,000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।
इतना ही नहीं, ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। जबकि SBI क्रेडिट कार्ड नो-कॉस्ट EMI पर ₹4,000 का डिस्काउंट और IDFC First बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी ऐसा ही ऑफर मिल रहा है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी EMI ऑप्शन पर ₹4,500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सभी बैंक ऑफर्स के बाद आप इस डिवाइस को लगभग 14,000 रुपये से ज्यादा के कुल डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं।
iPhone 17 Pro के खास फीचर्स
iPhone 17 Pro अभी सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में से एक है, जिसमें Apple का पावरफुल प्रोसेसर है। यह डिवाइस फास्ट परफॉर्मेंस, बेहतरीन AI फीचर्स और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इस डिवाइस में हाई-क्वालिटी सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिवाइस में 48-मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा हैं और यह A19 Pro चिपसेट से लैस है।
