बिना पासवर्ड लॉग-इन का फ्यूचर: Passkey टेक्नोलॉजी समझिए आसान भाषा में

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल जमाने में हम अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी और बढ़ते साइबर खतरों के दौर में अब एक ज्यादा सुरक्षित विकल्प भी आ गया है। जी हां, हम पासकी की बात कर रहे हैं। आजकल, जब आप लैपटॉप या फोन पर किसी ऐप या वेबसाइट में साइन-इन करते हैं, तो आपको अक्सर पासवर्ड के अलावा पासकी इस्तेमाल करने का ऑप्शन दिखाई देता है।

हालांकि, बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता कि यह क्या है और यह पासवर्ड से कैसे अलग है। असल में AI और एडवांस्ड हैकिंग टूल्स के जमाने में पासवर्ड को अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। पासवर्ड का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है और फिशिंग लिंक के जरिए डेटा लीक हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए पासकी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। चलिए पहले जानें आखिर पासकी क्या है

Passkey क्या है और कैसे करता है काम? पासकी को पासवर्ड का ज्यादा एडवांस्ड और सेफ वर्शन माना जाता है। ये फिजिकल चाबी की तरह ही काम करती हैं, लेकिन आपको कोई नंबर, शब्द या कॉम्बिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं होती। पासकी असल में दो डिजिटल चाबियों पर बेस्ड होती है। एक चाबी वेबसाइट या ऐप के सर्वर पर सेफ रहती है, जबकि दूसरी आपके फोन या लैपटॉप पर स्टोर होती है। जब आप लॉग इन करते हैं, तो सिस्टम फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट या डिवाइस पिन के जरिए आपकी पहचान कन्फर्म करता है।

जब दोनों चाबियां मैच हो जाती हैं, तो लॉग-इन आसानी से पूरा हो जाता है। इस प्रोसेस को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी प्राइवेट चाबी कभी भी इंटरनेट पर लीक नहीं हो सकती, जिससे इसे चुराना लगभग नामुमकिन हो जाता है।