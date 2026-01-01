नए साल पर iPhone 16 की गिरी कीमत, बैंक ऑफर्स के साथ मिल रही है जबरदस्त डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से एक नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो नए साल के मौके पर फ्लिपकार्ट एक शानदार डील लेकर आया है। जी हां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस वक्त 2024 में लॉन्च हुए iPhone 16 को सस्ते में खरीदने का मौका दे रहा है। ऐसे में नए आईफोन को खरीदने का ये बेस्ट टाइम हो सकता है। बैंक ऑफर्स के साथ तो ये डील और भी जबरदस्त हो जाती है। इसके अलावा इस डील पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जिसके बाद तो आईफोन की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है। चलिए पहले इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर एप्पल की वेबसाइट पर अभी iPhone 16 की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये है लेकिन फ्लिपकार्ट नए साल के मौके पर इस डिवाइस को सस्ते में खरीदने का मौका दे रहा है। अभी आप ये फोन बिना किसी ऑफर के सिर्फ 64,900 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी देखा जाए तो फोन पर सीधे 5000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

डिवाइस पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां केनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जबकि फ्लिपकार्ट SBI और फ्लिपकार्ट Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 3000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है जो इस डील को काफी ज्यादा खास बना देता है। इसके अलावा फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जिससे डिवाइस की कीमत और कम हो जाती है।