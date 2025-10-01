iPhone 16 सबसे कम कीमत पर खरीदने का लास्ट चांस, 2 अक्टूबर को खत्म हो रही Flipkart सेल

फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल चल रही है जो 2 अक्टूबर को खत्म हो रही है। इस सेल में iPhone 16 सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद iPhone 16 की कीमत में कटौती हुई थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह फोन 56999 रुपये में मिल रहा है। HDFC और ICICI बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट भी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, जिसकी आखिरी तारीख कंपनी ने हाल ही में घोषित की है। यह सेल 2 अक्टूबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आप काफी वक्त से नया iPhone खरीदने की सोच रहे थे, तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इस सेल में iPhone 16 अभी सबसे कम कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह फोन न केवल फ्लैट डिस्काउंट ऑफर के साथ, बल्कि बैंक ऑफर्स के साथ भी बेहद कम कीमत पर उपलब्ध है। आज हम आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताएंगे...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद कंपनी ने iPhone 16 की कीमत में ₹10,000 की कटौती की, जिससे फोन की कीमत लगभग ₹70,000 हो गई थी। हालांकि, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान, यह फोन अभी केवल 56,999 रुपये में उपलब्ध है, यानी इस फोन पर अभी भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा, HDFC बैंक डेबिट कार्ड पर कंपनी ₹1,250 तक की छूट दे रही है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ फोन पर ₹1,500 तक की छूट मिल रही है, जो इस डील को और भी खास बनाता है।

इसके अलावा फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जिससे आप अपने पुराने फोन को अच्छी कीमत पर एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप iPhone 13 एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹19,140 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है। हालांकि मॉडल और फोन की कंडीशन के बेस पर ये एक्सचेंज वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है।

iPhone 16 के खास फीचर्स iPhone 16 के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है जिसके साथ A18 चिपसेट दिया गया है जो कि एक 6 कोर प्रोसेसर है। यह फोन Apple इंटेलिजेंट फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इस डिवाइस में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है जहां 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है।