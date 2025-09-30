सिर्फ 11,999 में Vivo का 6500 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में Vivo T4x 5G पर शानदार छूट मिल रही है जहां आप इसे ₹12000 से कम में खरीद सकते हैं। इस फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। इस डिवाइस में 6000mAh की बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ-साथ मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 12,000 रुपये से कम कीमत में एक बेहतरीन 5G फोन ढूंढ रहे हैं, तो Vivo T4x 5G आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह फिलहाल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में बेहद कम कीमत पर उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत ₹17999 थी, लेकिन अब आप इसे सेल में 12 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

इस डिवाइस में न सिर्फ 6,500mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, बल्कि सेगमेंट में सबसे बेहतरीन प्रोसेसर और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है। आइए इस स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...

Vivo T4x 5G पर डिस्काउंट ऑफर Vivo T4x 5G का वैसे तो प्राइस 17,999 रुपये है लेकिन अभी यह डिवाइस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में सिर्फ 13,499 रुपये में मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जिसके साथ इस फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ऑप्शन के साथ इस फोन पर ₹1000 का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि EMI ऑप्शन के साथ कंपनी फोन पर ₹1500 तक की छूट दे रही है, जो इसे और भी खास बनाता है।

इसके अलावा, कंपनी कुछ अन्य बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी ₹1250 तक की छूट दे रही है, जिसके चलते आप डिवाइस को और भी सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑफर के बाद आप इस फोन को मात्र ₹11,999 में खरीद पाएंगे।

Vivo T4x 5G के खास फीचर्स अगर हम इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको 6.72 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके साथ ही डिवाइस में डुअल रियर कैमरा दिया गया है जहां 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। इसके साथ ही फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Dimensity 7300 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।