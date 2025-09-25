Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:30 AM (IST)

    अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वीवो V50 5G अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। यह फोन 39999 रुपये में लॉन्च हुआ था लेकिन सेल में यह 27999 रुपये में मिल रहा है। SBI क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी उपलब्ध है। फोन में Zeiss-ट्यून्ड डुअल कैमरा सेटअप 6000mAh की बैटरी स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 चिपसेट और 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले है।

    Vivo का 6,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP सेल्फी कैमरा भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से बेहतरीन फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज वाला कोई मिड-रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो वीवो का यह फोन आपके लिए एक बेस्ट डील हो सकता है। दरअसल इस वक्त अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है जिसमें Vivo V50 5G अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

    Vivo V50 को कंपनी ने 39,999 रुपये में लॉन्च किया था। खास बात यह है कि इस डिवाइस में आपको Zeiss-ट्यून्ड डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी और अल्ट्रा स्लिम डिजाइन मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 चिपसेट भी देखने को मिल रहा है। चलिए इस शानदार स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...

    Vivo V50 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Vivo V50 5G का यह डिवाइस अपने लॉन्च प्राइस 39,999 रुपये से घटकर सिर्फ 27,999 रुपये में मिल रहा है। SBI Credit Card ऑफर के साथ फोन पर एक्स्ट्रा 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है जबकि SBI Credit Card EMI ऑप्शन के साथ तो 1250 रुपये तक की छूट मिल रही है, जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 26,749 रुपये रह जाती है, जो इसे एक बेहतरीन डील बना देता है।

    इतना ही नहीं इस फोन पर खास EMI ऑप्शन भी मिल रहा है जहां से आप इसे 1260 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाले ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं, यह एक नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन है। इसके अलावा फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जिसकी मदद से आप डिवाइस को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 31,349 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

    Vivo V50 5G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वीवो के इस डिवाइस में आपको 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। फोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 प्रोसेसर दिया गया है।

    कैमरा की बात करें तो डिवाइस में आपको Zeiss बैकेंड 50MP प्राइमरी कैमरा है जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही फोन में 50MP का सेकेंडरी लेंस भी मिल रहा है। सेल्फी के लिए भी सामने की तरफ फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है।

    यह भी पढ़ें- 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Vivo का ये नया 5G फोन, इतनी है कीमत