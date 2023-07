स्टाइलिश लुक और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है Infinix Hot 30 5G, कम कीमत में लॉन्च होगा स्मार्टफोन

Infinix Hot 30 5G May Launch On 14 July 2023 Company Confirmed Key Specifications अगर आप भी एक नया 5G Smartphone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इनफिनिक्स भारतीय ग्राहकों के लिए एक नए स्मार्टफोन Infinix Hot 30 5G को लॉन्च करने जा रही है। फोन के स्पेसिफिकेशन नीचे बता रहे हैं। (प्रतिकात्मक इमेज)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इनफिनिक्स बहुत जल्द अपने यूजर्स के लिए Infinix Hot 30 5G लॉन्च करने जा रही है। भारतीय ग्राहक भी इनफिनिक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इनफिनिक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन पर नजर बनाए हुए हैं तो ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। इनफिनिक्स ने अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्चिंग और फोन के की-स्फेसिफिकेशन को लेकर आधिकारिक जानकारियां दी हैं। कब लॉन्च हो रहा है Infinix Hot 30 5G स्मार्टफोन? दरअसल फिलहाल कंपनी ने Infinix Hot 30 5G की लॉन्चिंग डेट को लेकर एक हिंट दी है। माना जा रहा है कि कंपनी अपनी इस अपकमिंग डिवाइस को इसी महीने यानी 14 जुलाई को लॉन्च कर सकती है। Infinix Hot 30 5G कम कीमत पर पेश किए जाने वाला 5G स्मार्टफोन होगा। Infinix Hot 30 5G में यूजर्स को लुभाने के लिए स्मूद और वाइब्रेंट डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा, इनफिनिक्स का नया स्मार्टफोन एक बड़ी बैटरी के साथ आने वाला डिवाइस होगा।Infinix Hot 30 5G में 6000mAh की बैटरी मिलेगी। Infinix Hot 30 5G की कितनी होगी कीमत? Infinix Hot 30 5G की कीमत को लेकर माना जा रहा है कि फोन 10 से 15 हजार रुपये की रेंज में लाया जा रहा है। Infinix Hot 30 5G को एक प्रीमियम डिजाइन के साथ लाया जा रहा है। स्मार्टफोन को शानदार कलर ऑप्शन Aurora Blue और Knight Black में लाया जाएगा। फ्लिपकार्ट पर Infinix Hot 30 5G को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक फोन में 16जीबी रैम तक का ऑप्शन मिलेगा। बता दें इससे पहले कंपनी इस साल की शुुरूआत में ही Infinix Hot 30 4G को थाइलैंड में पेश किया था। Infinix Hot 30 4G को कंपनी ने 5000mAh बैटरी के साथ पेश किया था। इसके अलावा, इनफिनिक्स के इस डिवाइस में 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी गई थी।

Edited By: Shivani Kotnala