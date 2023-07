In-depth

कितना खतरनाक है Smartphone का रेडिएशन? इस कोड की मदद से पता लगाएं सेफ है या नहीं आपका डिवाइस

What Is Specific Absorption Rate For Smartphone SAR Value Limit By Government Smartphone आज हर दूसरे यूजर की बड़ी जरूरत है। इस बात से शायद ही कोई यूजर अनजान होगा कि फोन से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जरूरत के आगे इस तथ्य को छुपाया तो जा सकता है लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता है।