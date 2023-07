Featured story

पावर बटन प्रेस किए बगैर झट से ऑन होगा Smartphone, पलक झपकते ही डिस्प्ले हो जाएगी एक्टिव

How To Use Smartphone Without Wasting Time On Pressing Power Button कई बार स्मार्टफोन की जरूरत इतनी जल्दी में पड़ती है कि यूजर के पास पावर बटन को प्रेस कर फोन को ऑन करने तक का समय नहीं होता है। ऐसे में कुछ स्मार्टफोन ट्रिक्स आपका काम बेहद आसान बना सकती हैं। पलक झपकते ही डिस्प्ले ऑन की जा सकती है।