IMC 2025: खत्म हो सकता है मोबाइल, TV, लैपटॉप का दौर! सबसे बड़े टेक इवेंट में दिखे गजब इनोवेशन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025’ चल रहा है जिसमें इस बार ऐसी इनोवेशन की झलक देखने को मिली हैं जो आने वाले समय में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के दौर को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जी हां, इस बार का आकर्षण रहा स्मार्ट चश्मा, जो पहनते ही यूजर्स को 65 इंच तक की वर्चुअल स्क्रीन का एक्सपीरियंस दे सकता है।

यानी इसमें मूवी देखने से लेकर वीडियो कॉल, गेमिंग और मल्टी-टास्किंग तक सब कुछ आसानी से किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चश्मे में दिए गए बेहतरीन प्रोजेक्शन लेंस और 3D विजुअल सिस्टम की मदद से यूजर्स को ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे वो किसी बड़ी स्क्रीन को देख रहे हैं। इसके साथ ही, इसमें AI असिस्टेंट और जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

रियल टाइम में ट्रेन की खराबी का पता टेक इवेंट में इस बार रेलवे सेक्टर के लिए भी कई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी दिखाई गईं हैं। अब ट्रैन की टेक्निकल गलीच का पता रियल टाइम में लगाया जा सकेगा। ट्रेन के हर हिस्से पर स्मार्ट सेंसर और AI मॉनिटरिंग सिस्टम नजर रखेंगे। किसी भी तरह की मशीनरी में गड़बड़ी आने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट सेंड करेगा और रोबोट की मदद से इसे मौके पर ही सुधार भी किया जा सकेगा।

कैमरा विजन और सिक्योरिटी सिस्टम ट्रैक पर दौड़ रही हुई हाई-स्पीड ट्रेनों में अब कैमरा विजन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जो यात्रियों की एक्टिविटीज की निगरानी करेगा। इससे ट्रेन सिक्योरिटी और भी बेहतर होगी और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा।