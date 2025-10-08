IMC 2025: JioBharat सेफ्टी-फर्स्ट फोन्स हुए लॉन्च, कीमत 799 रुपये से शुरू; बच्चों-बुजुर्गों के लिए खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जियो ने बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 (IMC 2025) के दौरान अपने नए JioBharat Phones लॉन्च किए हैं, जो ‘सेफ्टी-फर्स्ट’ फीचर्स के साथ आते हैं। कंपनी ने बताया कि ये फोन बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इनमें लोकेशन मॉनिटरिंग, यूसेज मैनेजर और 7 दिन तक की बैटरी बैकअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यूसेज मैनेजर फीचर से यूजर या गार्जियन ये तय कर सकते हैं कि कौन उन्हें कॉल या मैसेज कर सकता है, जबकि अनजान नंबरों को ब्लॉक या लिमिट किया जा सकता है। इसके अलावा, जियो ने Jio AI Classroom भी पेश किया है, जो JioPC से चलने वाला एक फाउंडेशन कोर्स है और इसमें स्टूडेंट्स को नई AI टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा।

JioBharat फोन्स की कीमत JioBharat सेफ्टी-फर्स्ट फोन्स की कीमत 799 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने बताया कि ये फोन भारत में Jio Stores, JioMart, Amazon, Swiggy Instamart और दूसरे ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। जियो का कहना है कि पैरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये फोन खरीद सकते हैं ताकि वे स्मार्ट लोकेशन और कॉल मैनेजमेंट फीचर्स के जरिए जुड़े रह सकें और साथ ही सोशल मीडिया से होने वाले डिस्ट्रैक्शन को कम किया जा सके।

कंपनी का दावा है कि ये हैंडसेट इस्तेमाल में काफी आसान हैं और केयरटेकर अपने पैरेंट्स की हेल्थ और लोकेशन का भी ट्रैक रख सकते हैं। जियो ने कहा कि ये फोन महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी साबित होंगे।

नए JioBharat Phones में लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर है, जिससे यूजर्स अपनी लोकेशन फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें यूसेज मैनेजर फीचर भी दिया गया है, जिससे गार्जियन ये तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे या बुजुर्ग माता-पिता से कौन कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यूजर्स खुद भी अनजान कॉलर्स को ब्लॉक कर सकते हैं या 'अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन' को लिमिट कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, ये नए JioBharat Phones एक बार चार्ज करने पर 7 दिन तक की बैटरी बैकअप देने में सक्षम हैं।