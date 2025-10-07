ये है 'देश का पहला हाइब्रिड फोन', कीमत 3,999 रुपये; 3.2-इंच का है टचस्क्रीन डिस्प्ले

HMD ने भारत में अपना नया Touch 4G फोन लॉन्च किया है जिसे देश का पहला हाइब्रिड फोन कहा जा रहा है। ये फीचर फोन और स्मार्टफोन के बीच ब्रिज का काम करेगा। इसमें 3.2-इंच टचस्क्रीन 2MP कैमरा S30+ Touch UI और क्विक-कॉल बटन जैसे फीचर्स हैं। इसकी कीमत 3999 रुपये रखी गई है और ये सियान और डार्क ब्लू कलर में मिलेगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD Touch 4G भारत में मंगलवार को लॉन्च किया गया है और इसे देश का 'पहला हाइब्रिड फोन' कहा जा रहा है। ये एक फीचर फोन और स्मार्टफोन के बीच ब्रिज का काम करेगा। इस हैंडसेट में 3.2-इंच का QVGA टचस्क्रीन डिस्प्ले, डुअल सिम सपोर्ट और फ्लैश यूनिट के साथ 2-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। ये फोन 64MB RAM और 128MB इनबिल्ट स्टोरेज के कॉन्फिगरेशन में आता है। फोन S30+ Touch यूजर इंटरफेस पर चलता है और इसमें एक क्विक-कॉल बटन भी दिया गया है।

HMD Touch 4G की भारत में कीमत और उपलब्धता HMD Touch 4G की भारत में कीमत 3,999 रुपये रखी गई है, जो इसके 64MB + 128MB RAM और स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए है। ये फोन सियान और डार्क ब्लू कलर ऑप्शन में HMD India की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने प्रेस रिलीज में पुष्टि की है कि ये जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा।

HMD Touch 4G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स HMD Touch 4G में 3.2-इंच का QVGA टच-सपोर्टेड डिस्प्ले है, जो 2.5D कवर ग्लास के साथ आता है। ये Unisoc T127 चिपसेट पर चलता है, जिसे 64MB RAM और 128MB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। ये डुअल नैनो सिम सपोर्ट वाला फोन है और माइक्रोSD कार्ड के जरिए 32GB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज सपोर्ट करता है।

HMD का ये नया Touch 4G हैंडसेट S30+ Touch UI पर चलता है। इसमें Cloud Apps Suite का सपोर्ट है, जिसमें वीडियो, सोशल और यूटिलिटी ऐप्स शामिल हैं, जो सीधे डिवाइस पर स्ट्रीम होते हैं। इसके जरिए यूजर्स क्रिकेट स्कोर, न्यूज, वेदर अपडेट्स और HTML5 गेम्स जैसे Tetris और Sudoku खेल सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए, HMD Touch 4G में 2-मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर है, जिसके साथ LED फ्लैश यूनिट भी दी गई है, जबकि फ्रंट में 0.3-मेगापिक्सल का VGA सेंसर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। HMD Touch 4G में एक क्विक-कॉल बटन दिया गया है, जिसे ICE (In Case of Emergency) की कहा गया है। इसे तीन बार छोटे प्रेस या एक बार लंबे प्रेस से एक्टिव किया जा सकता है। यूजर्स Express Chat ऐप के जरिए अपने कॉन्टैक्ट्स से टेक्स्ट और वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो Android और iOS डिवाइसेस के लिए फ्री डाउनलोड किया जा सकता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में HMD Touch 4G में 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक शामिल हैं। फोन वायर्ड और वायरलेस FM Radio दोनों को सपोर्ट करता है और साथ ही MP3 प्लेयर भी दिया गया है।