iPhone 17 सीरीज की डिमांड उम्मीद से ज्यादा, लेकिन iPhone Air के लिए कंज्यूमर्स नहीं दिखे एक्साइटेड: रिपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone 17 सीरीज ग्राहकों के बीच 'उम्मीद से ज्यादा मजबूत' डिमांड देख रही है, एक रिपोर्ट ने गुरुवार को दावा किया। Apple का नया फ्लैगशिप लाइनअप बड़े सुधार और डिजाइन बदलावों के साथ आता है और ऐसा लगता है कि ये अपने स्मार्टफोन अपग्रेड करने की सोच रहे शॉपर्स को पसंद आया है। हालांकि, इस साल पेश किए गए नए मॉडल iPhone Air के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट में इसका रिस्पॉन्स अब तक बाकी मॉडल्स की तुलना में कमजोर रहा है।

iPhone Air इस साल का सबसे कम पॉपुलर iPhone है MacRumors की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max ग्राहकों के बीच मजबूत शुरुआती डिमांड देख रहे हैं। ये जानकारी कथित तौर पर Morgan Stanley इन्वेस्टमेंट बैंक के एक एनालिस्ट के रिसर्च नोट से आई है।

एनालिस्ट Erik Woodring का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन तीनों मॉडलों की डिमांड 'हमारी मूल उम्मीद से थोड़ी ज्यादा मजबूत' रही है। एनालिस्ट की टिप्पणियां कथित तौर पर Apple की सप्लाई चेन से मिली जानकारी और Apple के ऑनलाइन स्टोर पर बढ़ी हुई शिपिंग अनुमान पर आधारित थीं।

नोट में कथित तौर पर ये मेंशन किया गया है कि तीनों iPhone 17 मॉडल्स की डिमांड आगे और बढ़ने की संभावना है और कंपनी अपनी सप्लाई चेन से प्रोडक्शन 90 मिलियन यूनिट्स से ज्यादा करने को कह सकती है। फिलहाल, Apple कथित तौर पर 84 से 86 मिलियन यूनिट्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है।

तेजी के विश्लेषण के आधार पर, Morgan Stanley ने कथित तौर पर Apple के शेयर का टारगेट प्राइस $298 (लगभग 26,457 रुपये) कर दिया है। हालांकि, पब्लिकेशन का दावा है कि दूसरे एनालिस्ट इस अनुमान से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि मौजूदा स्टॉक प्राइस पहले से ही मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मार्केट कंडीशन्स को ज्यादा फेवरेबल होना पड़ेगा।