OnePlus 15 की लॉन्चिंग से पहले फीचर्स का चल गया पता, लुक के साथ परफॉर्मेंस में भी होगा दमदार

OnePlus इस महीने के अंत तक चीन में OnePlus 15 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इसमें 6.78 इंच का 1.5K BOE X3 डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होगा। फोन में 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज मिल सकती है। इसमें 7300mAh की बैटरी है जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus को लेकर खबर है कि कंपनी इस महीने के अंत तक चीन में OnePlus 15 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। कंपनी इस फोन के ग्लोबल लॉन्च को पहले ही टीज कर चुकी है। इसके साथ ही इस फोन के डिजाइन और कुछ प्रमुख फीचर्स के बारे में पहले ही कन्फर्म जानकारी भी पता हैं। अब चाइनीज टेक ब्लॉगर ने वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कुछ जानकारी शेयर की है। यहां हम आपको इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: OnePlus 15 स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 6.78-इंच का 1.5K BOE X3 डिस्प्ले दिया जाएगा, जो Dolby Vision सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही इसमें डायनेमिक रिफ्रेश रेट 1 से 165Hz 8T LTPO का सपोर्ट मिलता है। यह डिस्प्ले Pro XDR विजुअल, HDR Vivid और HDR10+ सर्टिफिकेशन सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 1800nit रहेगी। इस फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा।

प्रोसेसर और रैम: चिपसेट की बात करें तो वनप्लस के इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा। इसके साथ ही फोन 16 जीबी तक LPDDR5X RAM और 1टीबी तक UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकती है।

बैटरी और सॉफ्टवेयर: वनप्लस के अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में 7,300mAh की बैटरी मिलेगी, जो 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस का यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 पर रन करेगा। कैमरा: फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन में प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-700 24mm वाइड लेंस मिलेगा, जो OIS सपोर्ट करेगा। इसके साथ 50-मेगापिक्सल का Samsung JN5 15mm अल्ट्रा-वाइड शूटर और 50-मेगापिक्सल का Samsung JN5 85mm टेलीफोटो लेंस मिलेगा। यह टेलीफोटो लेंस OIS और 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा।