OnePlus 15 5G अक्टूबर में होगा लॉन्च, क्या होंगी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत?

OnePlus अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15 5G अक्टूबर में लॉन्च करने जा रहा है। सबसे पहले यह फोन चीन में पेश किया जाएगा जिसके बाद इसे वैश्विक बाजार में उतारा जाएगा। इस फोन में एल्यूमिनियम फ्रेम और फाइबर ग्लास का रियर पैनल होगा। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर दिया जाएगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लॉन्च की डेट से पर्दा उठा दिया है। कंपनी अक्टूबर में OnePlus 15 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। सबसे पहले इस फोन को चीन में पेश किया जाएगा। इसके बाद वनप्लस का यह फोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाएगा। वनप्लस ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के डिजाइन को टीज करते हुए इसका Sand Storm कलर वेरिएंट को टीज किा है, जो इस फोन को प्रीमियम लुक ऑफर करता है। ग्लोबल लॉन्च टाइमलाइन के साथ-साथ OnePlus ने अपकमिंग स्मार्टफोन के नए डिजाइन के बारे में भी जानकारी शेयर की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15 5G भारत में कब लॉन्च होगा? OnePlus 15 5G स्मार्टफोन चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। वनप्लस इस फोन को भारत और ग्लोबल मार्केट में जनवरी 2026 में लॉन्च कर सकता है। OnePlus पहले ही इस ग्लोबल लॉन्च को लेकर जानकारी शेयर कर चुका है। हालांकि, कंपनी अब तक इसकी ऑफिशियल डेट कन्फर्म नहीं की है।

OnePlus 15 के बारे में बताया जा रहा है कि यह फोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आएगा। यह इंडस्ट्री का पहला फोन है, जो माइक्रो-आर्क ऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट के साथ आएगा। इस ट्रीटमेंट का यूज मैटल में सिरेमिक कोटिंग के लिए हाई-वोल्टेज प्लाज्मा प्रोसेस के लिए किया जाता है।

वनप्लस का दावा है कि यह ट्रीटमेंट इस फोन के फ्रेम को टाइटेनियम के मुकाबले डेढ गुना और एल्यूमिनियम के मुकाबले 3.4 गुना मजबूत बनाता है। इस फोन का रियर पैनल फाइबर ग्लास का बना हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने रियर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी चेंज किया है।

स्पेक्स की बात करें तो OnePlus 15 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन में नया कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो इस फोन की परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इंडियन फैन्स को इसके लिए कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी पहले इसे चीन में लॉन्च करेगी।