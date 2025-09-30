Language
    Amazon सेल में OnePlus 13s पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर, चेक करें ये शानदार डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वनप्लस 13s स्मार्टफोन भारी छूट पर उपलब्ध है। यह कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप डिवाइस शानदार डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। सेल में यह फोन ₹50000 से कम में मिल रहा है जिस पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। इसमें 6.32-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 50MP का डुअल कैमरा सेटअप है।

    Amazon सेल: OnePlus के कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन पर बड़ा डिस्काउंट, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इस समय ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम अप्लायंसेज समेत कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है। हालांकि, इस समय सबसे अच्छी डील्स स्मार्टफोन्स पर देखने को मिल रही हैं। सेल के दौरान OnePlus 13s भी इस वक्त काफी सस्ते में मिल रहा है जो एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है।

    यह मोबाइल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो शानदार डिजाइन और कॉम्पैक्ट होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस पसंद करते हैं। यह डिवाइस अमेजन की इस सेल में ऑफर्स के साथ ₹50,000 से कम में उपलब्ध है, जिसमें पावरफुल प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा मिलता है। आइए इस शानदार स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...

    OnePlus 13s डिस्काउंट ऑफर

    वनप्लस ने इस कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन को कंपनी ने इसी साल जून में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत ₹54,990 थी, लेकिन अब यह फोन अमेजन सेल में सिर्फ ₹50,999 में उपलब्ध है, जो इसकी लॉन्च कीमत से ₹4000 कम है। इसके अलावा कंपनी फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है, जिससे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं।

    फोन पर SBI क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹1250 तक की छूट मिल रही है, जबकि SBI क्रेडिट कार्ड नॉन EMI ऑप्शन पर ₹1000 की छूट मिल रही है, जिससे फोन की कीमत ₹50,000 तक कम हो जाती है। इसके अलावा खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जिससे आप अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके नए डिवाइस को सस्ते में खरीद सकते हैं।

    OnePlus 13s के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.32-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस डॉल्बी विजन, HDR10+ और HDR विविड को भी सपोर्ट करता है।

    फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है जिसके साथ 12GB LPDDR5X RAM और 256GB/512GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। साथ ही फोन में 5,850 mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

    OnePlus 13s के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा की बात करें तो वनप्लस 13s में पीछे की तरफ डुअल-कैमरा मिल रहा है जहां OIS सपोर्ट वाला 50MP का Sony LYT-700 कैमरा मिल जाता है। साथ ही फोन में 2x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। सामने की तरफ सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है।

