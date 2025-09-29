OnePlus 15 स्मार्टफोन भारत में कब होगा लॉन्च? Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 7000mAh की मिलेगी बैटरी

OnePlus जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा। OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा जिसका डिजाइन बदला गया है। इसमें 6.82-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले और 7000mAh की बैटरी होगी जो 120W चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 70 हजार रुपये हो सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च करने वाला है। यह अपकमिंग फोन क्वालकॉम के नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस के अपकमिंग फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका डिजाइन कंपनी ने बदल दिया है। कंपनी पिछले कुछ सालों से अपने फ्लैगशिप फोन में राउंड कैमरा मॉड्यूल ऑफर कर रही थी, जिसे अब कंपनी ने बदलकर रेक्टेंगुलर कर दिया है, जो कि OnePlus 13s की तरह है। वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

OnePlus 15 इंडिया लॉन्च टाइमलाइन OnePlus 15 स्मार्टफोन को चीन में कुछ ही हफ्तों में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इंडिया लॉन्च की डेट अभी रिवील नहीं की है। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

OnePlus 15 की संभावित खूबियां कैमरा: OnePlus 15 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जिसके साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जा सकता है। अपग्रेड की बात करें तो इस साल कंपनी Hasselblad की ब्रांडिंग को DetailMax Engine से रिप्लेस कर सकती है।