Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा AI टेस्टबेड?

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    भारत सस्ते डेटा और यंग मोबाइल-एक्टिव आबादी के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा AI टेस्ट बेड बन गया है। ChatGPT से लेकर Gemini तक, भारत ग्लोबल AI कंपनियों का ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत ने लीडिंग LLMs के लिए टॉप मार्केट के तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। Photo- Gemini AI.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ChatGPT से लेकर Gemini तक, भारत ग्लोबल AI दिग्गजों के लिए सबसे बड़ा यूजर बेस बन गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को ट्रेन करने के लिए जरूरी डेटा और फीडबैक लूप दे रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत का दबदबा

    दुनिया के सबसे सस्ते डेटा में से एक तक पहुंच और युवा, मोबाइल-फ्रेंडली आबादी के कारण, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने में एक मेजर पावर के तौर पर उभरा है। देश का बड़ा और बढ़ता डिजिटल फुटप्रिंट अब दुनिया भर में AI के पर्सनलाइजेशन और ग्रोथ दोनों को बढ़ावा दे रहा है।

    TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मेजर एप्स के लिए मंथली एक्टिव यूजर्स (MAUs) में सबसे आगे है, जिसमें ग्लोबल टोटल में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है:

    • WhatsApp Messenger: 850 मिलियन (ग्लोबल MAUs का 32%)
    • YouTube: 745 मिलियन (26%)
    • Google Maps: 545 मिलियन (26%)
    • Instagram: 440 मिलियन (31%)
    • Facebook: 410 मिलियन (24%)
    • Snapchat: 240 मिलियन (38%)
    • लार्ज एंड कनेक्टेड

    वैसे इंडियन यूजर्स AI की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन, 'स्टिकीनेस' जिसे डेली एक्टिव यूजर्स (DAU) से MAU रेश्यो से मेजर किया जाता है, अभी भी सोशल मीडिया से पीछे है। लेकिन, जिस तरह से AI ज्यादा कन्वर्सेशनल और इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, ये बॉट्स बहुत जल्द लाखों लोगों की रोजाना की आदत बन जाएंगे।

    DAU/MAU रेश्यो:

    • WhatsApp: 93%
    • Instagram: 84%
    • YouTube: 84%
    • Snapchat: 66%
    • Facebook: 65%
    • ChatGPT: 45%
    • Google Maps: 24%
    • Perplexity: 19%
    • Grok: 18%
    • DeepSeek: 14%
    • Gemini: 13%

    अमेरिका से भी बड़ा

    भारत ने दुनिया के मेजर लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। यूजर्स की यही बड़ी संख्या भारत को AI के लिए ग्लोबल टेस्टबेड बनाती है।

    ChatGPT MAUs: देश के हिसाब से ब्रेकडाउन

    • सितंबर 2025: भारत 16% (कुल 702 मिलियन)
    • अक्टूबर 2025: भारत 16% (750 मिलियन)
    • नवंबर 2025: भारत 16% (770 मिलियन)

    Gemini MAUs: देश के हिसाब से ब्रेकडाउन

    • सितंबर 2025: भारत 34% (298 मिलियन)
    • अक्टूबर 2025: भारत 32% (320 मिलियन)
    • नवंबर 2025: भारत 31% (330 मिलियन)

    पार्टनरशिप का फायदा

    भारत के AI बूम को बढ़ावा देने वाला एक और फैक्टर है- टेलीकॉम कंपनियों द्वारा शुरुआती सब्सिडी। जो डेटा प्लान के साथ 'प्रो' वर्जन को बंडल करके AI टूल्स को आम लोगों तक पहुंचा रही है, जिससे लाखों लोगों के लिए कॉस्ट बैरियर खत्म हो गई है।

    कंपनी- Jio

    यूजर्स की संख्या- 506 मिलियन

    ऑफर्स:

    • सभी Jio 5G यूजर्स के लिए 18 महीने के लिए Google Gemini का प्रो प्लान, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है, मुफ्त है।
    • Google One पर 2TB स्टोरेज; Veo 3.1 AI वीडियो टूल; NotebookLM; Google Workspace और Nano Banana।

    Airtel

    264 मिलियन

    • सभी एक्टिव यूजर्स को 12 महीने के लिए Perplexity Pro मुफ्त है, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये से ज्यादा है।
    • ये ऑफर सभी एक्टिव Airtel यूजर्स (प्रीपेड, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड और DTH) के लिए खुला है।

    डेटा डिविडेंड: क्या यह भारत के लिए मोलभाव का नया तरीका है?

    जैसे-जैसे व्यापार और टैरिफ पर बातचीत होने वाली है, भारत के पास एक यूनिक 'डेटा डिविडेंड' है। अमेरिकी AI कंपनियां – OpenAI, Google और Meta, बाकी दुनिया के लिए अपने मॉडल को 'ट्रेन' करने के लिए भारत के डायवर्स और मल्टीलिंगुअल डेटा पर निर्भर हैं। असल में, भारतीय यूजर्स रॉ मटिरियल (ट्रेनिंग डेटा) और फीडबैक लूप दे रहे हैं जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर को और ज्यादा वैल्यूबल बनाते हैं।

    आज की लेन-देन वाली दुनिया में, भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये सिलिकॉन वैली के भविष्य के लिए जरूरी R&D लैब है, जो किसी भी आर्थिक बातचीत में एक मजबूत भूमिका निभाएगा।

    सोर्स: BofA ग्लोबल रिसर्च।

    यह भी पढ़ें: गिटार ट्यूनिंग से लेकर ऑक्सीजन लेवल तक, क्या आप जानते हैं अपने स्मार्टफोन की ये 'सुपर पावर्स'?