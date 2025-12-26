भारत कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा AI टेस्टबेड?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ChatGPT से लेकर Gemini तक, भारत ग्लोबल AI दिग्गजों के लिए सबसे बड़ा यूजर बेस बन गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को ट्रेन करने के लिए जरूरी डेटा और फीडबैक लूप दे रहा है।

भारत का दबदबा दुनिया के सबसे सस्ते डेटा में से एक तक पहुंच और युवा, मोबाइल-फ्रेंडली आबादी के कारण, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने में एक मेजर पावर के तौर पर उभरा है। देश का बड़ा और बढ़ता डिजिटल फुटप्रिंट अब दुनिया भर में AI के पर्सनलाइजेशन और ग्रोथ दोनों को बढ़ावा दे रहा है।

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मेजर एप्स के लिए मंथली एक्टिव यूजर्स (MAUs) में सबसे आगे है, जिसमें ग्लोबल टोटल में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है: WhatsApp Messenger: 850 मिलियन (ग्लोबल MAUs का 32%)

YouTube: 745 मिलियन (26%)

Google Maps: 545 मिलियन (26%)

Instagram: 440 मिलियन (31%)

Facebook: 410 मिलियन (24%)

Snapchat: 240 मिलियन (38%)

लार्ज एंड कनेक्टेड वैसे इंडियन यूजर्स AI की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन, 'स्टिकीनेस' जिसे डेली एक्टिव यूजर्स (DAU) से MAU रेश्यो से मेजर किया जाता है, अभी भी सोशल मीडिया से पीछे है। लेकिन, जिस तरह से AI ज्यादा कन्वर्सेशनल और इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, ये बॉट्स बहुत जल्द लाखों लोगों की रोजाना की आदत बन जाएंगे।

DAU/MAU रेश्यो: WhatsApp: 93%

Instagram: 84%

YouTube: 84%

Snapchat: 66%

Facebook: 65%

ChatGPT: 45%

Google Maps: 24%

Perplexity: 19%

Grok: 18%

DeepSeek: 14%

Gemini: 13% अमेरिका से भी बड़ा भारत ने दुनिया के मेजर लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। यूजर्स की यही बड़ी संख्या भारत को AI के लिए ग्लोबल टेस्टबेड बनाती है।

ChatGPT MAUs: देश के हिसाब से ब्रेकडाउन सितंबर 2025: भारत 16% (कुल 702 मिलियन)

अक्टूबर 2025: भारत 16% (750 मिलियन)

नवंबर 2025: भारत 16% (770 मिलियन) Gemini MAUs: देश के हिसाब से ब्रेकडाउन सितंबर 2025: भारत 34% (298 मिलियन)

अक्टूबर 2025: भारत 32% (320 मिलियन)

नवंबर 2025: भारत 31% (330 मिलियन) पार्टनरशिप का फायदा भारत के AI बूम को बढ़ावा देने वाला एक और फैक्टर है- टेलीकॉम कंपनियों द्वारा शुरुआती सब्सिडी। जो डेटा प्लान के साथ 'प्रो' वर्जन को बंडल करके AI टूल्स को आम लोगों तक पहुंचा रही है, जिससे लाखों लोगों के लिए कॉस्ट बैरियर खत्म हो गई है।