Google One और Gemini एनुअल प्लान मिल रहे हैं सस्ते, सीमित समय के लिए मिलेगा ऑफर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने बुधवार को एलिजिबल यूजर्स के लिए एक नए ऑफर की घोषणा की है, जिससे Google AI Pro एनुअल प्लान की कीमत 50 प्रतिशत कम हो गई है। ये एक लिमिटेड-टाइम ऑफर है और इसमें कुछ शर्तें हैं कि कौन इसका फायदा उठा सकता है और कौन नहीं। नई कीमत के साथ कंपनी लोगों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के पूरे सूट को ज्यादा रेट लिमिट के साथ एक्सेस करने दे रहा है। वो बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले। इसके अलावा, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Google One के एनुअल प्लान पर भी इसी तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Google One और Google AI Pro प्लान मिल रहे सस्ते X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट में, जेमिनी के ऑफिशियल हैंडल ने एनुअल Google AI Pro प्लान पर 50 प्रतिशत फ्लैट डिस्काउंट की घोषणा की। ये ऑफर सिर्फ नए सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है, जिसका मतलब है कि उन्होंने पहले उस Google अकाउंट से प्लान नहीं खरीदा होना चाहिए। इसके अलावा, ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ खास इलाकों में उपलब्ध है। ये US में उपलब्ध है। साथ ही ये ऑफर सिर्फ 15 जनवरी तक वैलिड है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये भारत में भी उपलब्ध है या नहीं।

तो, US में एक नए सब्सक्राइबर के लिए, 12 महीने का Google AI Pro प्लान, जिसकी कीमत आमतौर पर पहले साल के लिए $199.99 (लगभग 17,950 रुपये) होती है, अब $99.99 (लगभग 9,000 रुपये) में मिल रहा है। ऑफर पीरियड के बाद, अगले साल $239.88 चार्ज किया जाएगा। बता दें कि सब्सक्रिप्शन ऑफर पीरियड के बाद अपने आप रिन्यू हो जाएगा, इसलिए जो यूजर्स जारी नहीं रखना चाहते हैं उन्हें या तो ऑटो-पे बंद कर देना होगा या मैंडेट को डिसेबल कर देना होगा।

Google AI Pro सब्सक्रिप्शन के साथ, यूजर्स को Gemini 3 Pro AI मॉडल, Nano Banana Pro, Deep Research, वीडियो जेनरेशन के लिए Veo 3.1 Fast के साथ-साथ कंपनी के वर्कस्पेस प्रोडक्ट्स में Gemini चैटबॉट का ज्यादा एक्सेस मिलेगा। यूजर्स को ड्राइव, फोटो और Gmail पर 2TB क्लाउड स्टोरेज का भी फायदा मिलेगा।