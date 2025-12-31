Google का खास डूडल: साल बदलने के काउंटडाउन को दिखाता न्यू ईयर ईव एनिमेशन, क्लिक करते ही होगा कुछ ऐसा 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 को अलविदा कहने और 2026 के जोरदार स्वागत की तैयारियों के बीच गूगल ने न्यू ईयर ईव 2025 के मौके पर एक खास डूडल पेश किया है। दुनियाभर के कई देशों में गूगल के होमपेज पर दिख रहा ये फेस्टिव डूडल नए साल की उलटी गिनती और जश्न के माहौल को दिखा रहा है। ये डूडल पुराने साल के एंड और नए साल की शानदार शुरुआत का प्रतीक बनकर सामने आया है।

गूगल के इस अनोखे डूडल में रंग-बिरंगे गुब्बारे, सजावट और कंफेटी जैसे उत्सव के एलिमेंट्स को ऐड किया है। डूडल के बीच में एक शानदार एनिमेशन दिखाया गया है, जिसमें '2025' बदलकर '2026' में तब्दील होता दिख रहा है। ये ठीक उस पल को दिखा रहा है, जब आधी रात को घड़ी की सुइयां नए साल की शुरुआत का एलान करती हैं।

गूगल ने डिस्क्रिप्शन पेज पर दी ये जानकारी वहीं, डूडल के डिस्क्रिप्शन पेज पर कंपनी ने बताया है कि यह एनुअल डूडल दुनिया भर में मनाए जाने वाले न्यू ईयर ईव का जश्न मनाने के लिए बनाया गया है, जब अरबों लोग दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ बीते साल को याद करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। कुछ ही पलों में घड़ी आधी रात का संकेत देगी और 2026 की शुरुआत हो जाएगी।

लोगों के बीच काफी ज्यादा एक्ससिटेमेंट बता दें कि गूगल डूडल्स लंबे टाइम से खास मौकों, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को सेलिब्रेट करने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह आज न्यू ईयर ईव भी उन खास मौकों में से एक है, जिसे लेकर दुनियाभर में लोगों के बीच काफी ज्यादा एक्ससिटेमेंट देखने को मिलता है।