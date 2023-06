Incognito Mode में स्क्रीनशॉट लेने पर स्क्रीन नहीं होगी ब्लैंक, Google क्रोम यूजर्स के लिए आ रहा नया अपडेट

Google May Soon Allow Chrome Users To Take Screenshot In Incognito Mode अगर आप गूगल के क्रोम यूजर्स हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। मालूम हो कि यूजर्स इनकोग्निटो मोड पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। हालांकि बहुत जल्द गूगल अपने क्रोम यूजर्स के लिए एक नया अपडेट पेश करने वाली है। क्रोम के नए अपडेट के साथ यूजर्स ब्लैक विंडो पर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकेंगे।