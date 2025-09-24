Google ने लॉन्च किया Mixboard AI टूल, आइडिया को क्रिएटिव विजुअल बोर्ड में बदलेगा

Google ने Google Labs के जरिए Mixboard नाम का नया जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स को अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म और विज़ुअलाइज़ करने का नया तरीका देता है। इसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है AI से यूनिक विज़ुअल्स जनरेट किए जा सकते हैं और इमेज से कॉन्टेक्स्ट-बेस्ड टेक्स्ट भी बनाया जा सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने Mixboard नाम का एक्सपेरिमेंटल जनरेटिव AI टूल Google Labs के जरिए इंट्रोड्यूस किया है। ये नया जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म और विज़ुअलाइज करने का नया तरीका देने के लिए डिजाइन किया गया है। Mixboard के साथ, यूजर्स एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या पहले से बने हुए प्री-पॉप्युलेटेड बोर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी इमेज अपलोड करने या AI-जनरेटेड यूनिक विज़ुअल्स इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, Mixboard बोर्ड में मौजूद इमेज के बेस पर कॉन्टेक्स्टुअल टेक्स्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। फिलहाल, Mixboard US में पब्लिक बीटा के तौर पर उपलब्ध है और आगे इसे दूसरे रीजन में भी रोलआउट किया जा सकता है।

Google का Mixboard टूल Nano Banana Image Editing Model पर बेस्ड है Google Labs ने मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए Mixboard को अनाउंस किया। ये एक्सपेरिमेंटल, AI-पावर्ड कॉन्सेप्टिंग बोर्ड यूजर्स को अपने विजन को एक्सप्लोर, डिवेलप और रिफाइन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे होम डेकोर प्लानिंग, इवेंट थीम्स, प्रोडक्ट इनोवेशन या अपने अगले DIY प्रोजेक्ट्स के लिए इमेज और टेक्स्ट का मिक्स इस्तेमाल करके यूज किया जा सकता है।

Mixboard की ओपन कैनवस और जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज यूजर्स को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से नया प्रोजेक्ट शुरू करने या एक्सिस्टिंग टेम्पलेट्स चुनने की सुविधा देता है। यूजर्स अपनी इमेज जोड़ सकते हैं या AI की मदद से प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिक विज़ुअल्स जनरेट कर सकते हैं।

यूजर्स नैचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने बोर्ड्स को आसानी से एडिट कर सकते हैं, डिटेल्स बदल सकते हैं, इमेज कंबाइन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सब Google के इमेज एडिटिंग मॉडल Nano Banana से पावर्ड है। यूजर्स 'regenerate' और 'more like this' जैसे वन-क्लिक ऑप्शन्स से नए वर्जन भी बना सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी इमेज से कॉन्टेक्स्ट-अवेयर टेक्स्ट भी जनरेट किया जा सकता है।