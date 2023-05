Google के Find My Device फीचर में मिले ये दो नए अपडेट , AirTag से स्टॉकिंग करना होगा मुश्किल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। बुधवार, 10 मई को आयोजित I/O डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023 में Google ने दो नए अपडेट पेश किए हैं, जिन्हें वे अपने फाइंड माई डिवाइस में लाने की योजना बना रहे हैं। गूगल ने इवेंट में फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क में कई नए फीचर को ऐड किया है।

फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क में आने वाले बड़े अपडेट में Apple के AirTag और अननोन ट्रैकर के बारे में जानकारी दी है। नए अपडेट के बाद अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस से आपको ट्रैक करता है तो अब आपको अलर्ट मिलेगा। Find My Device की मदद से अब अपने खोए हुए गैजेट्स को आसानी से ढूंढ पाएंगे।

नए अपडेट के आने के बाद अगर कोई अननोन डिवाइस जैसे कि Apple AirTag या अन्य यूजर्स के रजिस्टर्ड टाइल डिवाइस का पीछा करते हुए देखा जाता है, तो फाइंड माई डिवाइस अपने यूजर्स को अलर्ट करना शुरू कर देगा। बता दें, ऐसे ट्रैकर्स का इस्तेमाल आजकल Apple AirTag डिवाइस को एक स्टॉकिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। नया अपडेट कब आएगा फिलहाल Google ने इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी है।

Unknown tracker alerts is an upcoming @Android feature where your phone alerts you *and* locates unfamiliar tracking tags that have been separated from their owners and are seen moving with you. Look out for more on this later this year. #GoogleIO pic.twitter.com/o2MjuETYXL