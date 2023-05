नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google ने आज अपने इस इवेंट में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन Google Pixel Fold लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि ये Google Pixel Fold में Tensor G2 चिपसेट दिया गया है। इस फोन का रेंडर पिछले साल नवंबर में शो किया गया था और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है।

इस फोन को क्रीम और ब्लैक कलर के शेड में खरीदा जा सकता है। आइए डिटेल से जानते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में।

पिक्सल फोल्ड को एक बुक का डिजाइन मिलता है जिसे ओप्पो फाइंड एन फोन में देखने को मिला था। फोन में मेटल कैमरा वाइज़र है जिसे पिक्सल 7 सीरीज के साथ पेश किया गया था। पिक्सल फोल्ड को 2208 x 1840 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन के साथ 7.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो यह 5.8 इंच के कॉम्पैक्ट फोन में बदल जाता है। दोनों डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले OLED पैनल हैं।

गूगल पिक्सल फोल्ड को 1799 डॉलर (लगभग 41,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह चुनिंदा देशों में 11 मई से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए, Google उन लोगों को मुफ्त पिक्सल वॉच देगा जो Google Pixel Fold को प्री-ऑर्डर करते हैं। इसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया में Google स्टोर या दूसरे रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा. भारत में फिलहाल ये उपलब्ध नहीं होगा।

