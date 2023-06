Google Gmail पर सेकंडों में टाइप होगा मेल, खत्म हुआ इंतजार! यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ एआई फीचर

Gmail Help Me Write feature टेक कंपनी गूगल ने अपने यूजर्स के लिए Gmail Help Me Write फीचर का एलान किया था। कंपनी ने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में इस एआई फीचर का इस्तेमाल किया था। फीचर को अब रोलआउट किया जा रहा है। (फोटो- जागरण)