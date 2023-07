Google Chrome: पासवर्ड याद रखने में नहीं आएगी अब परेशानी, नोट्स के साथ सेव कर सकेंगे जरूरी जानकारी

Google Chrome new feature in Password Manager User Can Add Notes For Password अगर आप गूगल के क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए एक नया अपडेट हो सकती है। आप गूगल क्रोम के पासवर्ड मैनेजर के साथ अपने पासवर्ड के लिए अब नोट्स भी जोड़ सकते हैं। गूगल क्रोम में पासवर्ड के साथ नोट्स जोड़ने का तरीका बता रहे हैं।