Google Meet: मीटिंग स्किप किए बगैर दूसरे विंडोज, टैब्स का कर सकते हैं इस्तेमाल, पिक्चर-इन- पिक्चर मोड आएगा काम

How To Use picture in picture mode with Google Meet Follow These Steps कई बार यूजर को एक वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा रहते हुए दूसरे टैब्स और विंडोज को ओपन करने की जरूरत पड़ती है ऐसे में यूजर अपनी मीटिंग बीच में स्किप कर भी नहीं उठ सकता है। ऐसे समय में यूजर के लिए गूगल मीट पर पिक्चर इन पिक्चर मोड काम आ सकता है।