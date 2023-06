Meeting में नहीं भटकेगा ध्यान इधर-उधर, प्रजेंटर पर होगा पूरा फोकस, Google Meet का क्विक एक्शन फीचर आएगा काम

Google adds quick action a new feature for google Meet on web for users अगर आप भी गूगल के पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्ररेंसी प्लेटफॉर्म गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी ने गूगल मीट के यूजर्स के लिए एक नए फीचर क्विक एक्शन को पेश किया है। नया फीचर कैसे काम करेगा इस आर्टिकल में बता रहे हैं।