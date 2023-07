Featured story

मैसेज एडिट और डिलीट करने से लेकर स्मार्ट कम्पोज तक, नए फीचर्स के साथ मजेदार होगा Google Chat का इस्तेमाल

Google Chat all new features are coming soon गूगल चैट का इस्तेमाल अब यूजर्स के लिए नए फीचर्स के साथ और भी मजेदार होने जा रहा है। गूगल चैट में यूजर्स के लिए मैसेज एडिट और डिलीट करने से लेकर स्मार्ट कम्पोज तक कई बेहतरीन फीचर्स पेश होने जा रहे हैं। इस आर्टिकल में इन फीचर्स की ही जानकारी दे रहे हैं।