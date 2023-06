Google Chat के साथ मैसेज टाइप करना होगा पहले से ज्यादा आसान, Smart Compose फीचर आएगा यूजर के काम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेक कंपनी गूगल अपने यूजर्स के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म की सुविधा देती है। अगर आप भी गूगल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपका दिल खुश कर सकती है। दरअसल गूगल चैट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए मैसेज टाइपिंग पहले से ज्यादा आसान और फास्ट होने जा रही है।

गूगल चैट में कौन-सा नया फीचर मिलेगा?

गूगल ने हाल ही में अपने जीमेल और डॉक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक नए फीचर स्मार्ट कम्पोज (smart compose)को रोलआउट किया था।

वहीं गूगल चैट के लिए भी अब इस फीचर को लाया जा रहा है। गूगल चैट का इस्तेमाल वेब वर्जन के साथ करते हैं तो नए फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या है स्मार्ट कम्पोज फीचर?

दरअसल स्मार्ट कम्पोज एक मशीन लर्निगं पावर्ड फीचर है। इस फीचर के एनेबल होने पर यूजर को मैसेज टाइपिंग के दौरान रिलेटेड सजेशन मिलते हैं। किसी सेन्टेन्स को पूरा करने के लिए मैसेज टाइपिंग के साथ मिलने वाले इन सजेशन की मदद से पूरे मैसेज को टाइप करने में समय की बचत की जा सकती है। इतना ही नहीं, फीचर यूजर को ग्रामर और स्पेलिंग करेक्शन में भी मदद करता है।

गूगल चैट में स्मार्ट कम्पोज फीचर कैसे करें इस्तेमाल?

गूगल अपने यूजर्स के लिए नए स्मार्ट कम्पोज फीचर को बाय-डिफॉल्ट सेटिंग में उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही किसी स्थिति में अगर यूजर इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो ये इसे डिसेबल भी किया जा सकेगा।

इसके लिए यूजर को चैट सेटिंग में स्मार्ट कम्पोज ऑप्शन पर Enable predictive suggestions as you compose a message on web and desktop को अनचेक करना होगा। गूगल चैट में स्मार्ट कम्पोज फीचर के सजेशन को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को मैसेज टाइपिंग के दौरान टैब बटन पर क्लिक करने की जरूरत होगी।

कौन से यूजर्स कर सकेंगे स्मार्ट कम्पोज फीचर का इस्तेमाल?

गूगल स्मार्ट कम्पोज फीचर का इस्तेमाल गूगल वर्कप्लेस कस्टमर्स कर सकेंगे। इसके अलावा, पर्सनल गूगल अकाउंट के साथ भी स्मार्ट कम्पोज फीचर को इस्तेमाल किया जा सकेगा। बता दें, फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है और शेड्यूल्ड रिलीज डोमेन के लिए रोलआउट 26 जून से शुरू होगा।