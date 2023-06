Google Bard में इन यूजर्स के लिए जुड़ा नया फीचर, डिवाइस लोकेशन के जरिए जनरेट होंगे अब बेहतर जवाब

नई दिल्ली, टेक डेस्क। बीते साल अमेरिका की एक एआई स्टार्टएअप कंपनी ओपनएआई ने ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करने वाले एआई बेस्ड मॉडल चैटजीपीटी को पेश किया था। शुरुआत में इस एआई चैटबॉट को 'टेक कंपनी गूगल का राइवल माना जा रहा था।

हालांकि, कुछ ही महीनों में गूगल ने भी चैटजीपीटी जैसे एआई मॉडल बार्ड (Google Bard) को पेश किया। गूगल का एआई चैटबॉट बार्ड अभी लर्निंग स्टेज पर है। यूजर्स के लिए बार्ड में नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। बीते दिनों बार्ड में इमेज जनरेट करने का फीचर जोड़ा गया था। इसी कड़ी में कंपनी ने बार्ड में एक और नया फीचर जोड़ा है-

बार्ड में कौन-सा नया फीचर जोड़ा गया है?

गूगल ने बार्ड में लोकेशन सपोर्ट का फीचर जोड़ा है। कंपनी ने एआई चैटबॉट के जरिए बेहतरीन रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए नए फीचर को जोड़ा है।

नए फीचर के बाद गूगल बार्ड के इस्तेमाल के दौरान चैटबॉट यूजर के डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक कर लोकल रिजल्ट आसानी से जनरेट कर सकेगा।

बार्ड का नया फीचर काम कैसे करेगा?

गूगल बार्ड का इस्तेमाल करने के दौरान एक पॉपअप के जरिए यूजर से लोकेशन का इस्तेमाल करने की परमिशन ली जाएगी।

बार्ड के पेज पर क्लिक करते ही सवाल पूछने से पहले ही यूजर को To get more relevant responses, you can also choose to let Bard use your device’s precise location का पॉप-अप नजर आएगा। यहां यूजर अपनी परमिशन देने के बाद बार्ड का इस्तेमाल कर सकेगा।

लोकेशन शेयर करने से किस तरह की मदद मिलेगी?

गूगल का कहना है कि नए फीचर की मदद से बार्ड का इस्तेमाल आसपास के लोकेशन के आधार पर रेस्टोरेंट, होटल और दूसरी जगहों के सर्च को आसान बनाएगी। बता दें गूगल बार्ड का नया फीचर अभी बीटा टेस्टिंग के स्टेज पर है। आने वाले कुछ महीनों में फीचर का इस्तेमाल सभी यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा।