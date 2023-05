Bard में नए फीचर्स ला रहा है Google, अब सवालों के जवाब के साथ दिखेंगी इमेज

नई दिल्ली, टेक डेस्क। जहां लगभग पूरी दुनिया Ai की तरफ रुख कर रही है, गूगल का इस साल का सालाना इवेंट भी ज्यादातर Ai आधारित रहा। कंपनी ने इवेंट में अपने चैटबॉट की भी घोषणा की थी। इतना ही नहीं समय-समय पर इसमें नए बदलाव करने पर भी जोर दिया था।

इसी सिलसिले को जारी रखते हुए Google ने I/O में घोषणा की कि उसका AI चैटबॉट बार्ड जल्द ही यूजर्स प्रश्नों के जवाबों के साथ विजुअल, जैसे इमेज दिखाएगा। कंपनी ने कहा है कि बदलाव शुरू हो रहा है।

गूगल ने अपने Bard experiment अनाउंसमेंट पेज पर बताया कि अंग्रेजी प्रतिक्रियाओं से शुरू करते हुए, बार्ड अब Google खोज से इमेद का विकल्प ला सकता है, इसलिए आप विजुअल के साथ उपयोगी प्रतिक्रियाएं पासकते हैं। इतना ही नहीं आप बार्ड से सीधे इमेज के लिए भी पूछ सकते हैं। बार्ड प्रत्येक इमेज के लिए एक सोर्स भी दिखाएगा।

कंपनी बताती है कि यह फीचर लाया क्योंकि इमेज यूजर्स को अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से बताने में मदद करती हैं। कंपनी ने कहा कि वे अवधारणाओं को जीवंत कर सकते हैं, सिफारिशों को अधिक प्रेरक बना सकते हैं और जब आप विजुअल जानकारी मांगते हैं तो प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं।

Google के उत्पाद निदेशक जैक क्रॉजिक ने ट्वीट में कहा कि आने वाले हफ्तों में, बार्ड अधिक विजुअल होगा। हम और अधिक भाषाओं के लिए समर्थन जोड़ेंगे, छवियों को जनरेट करने की क्षमता और गूगल लेंस का उपयोग करके छवियों के साथ बार्ड को संकेत देंगे।

📸 Bard (https://t.co/FycdN2l1HQ) starts its image journey today 📸

The first of many features we discussed at I/O is live right now: images in responses.

Enjoy some extra visual flair to help you imagine more possibilities.

Click an image to see the source for each one. 1/ pic.twitter.com/k4ruuhcELl— Jack Krawczyk (@JackK) May 23, 2023