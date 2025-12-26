Google कर रहा बड़ा बदलाव, Gmail यूजर्स अकाउंट एक्सेस खोए बिना बदल सकेंगे अपना ई-मेल एड्रेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि Google एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है जिससे लाखों यूजर्स पर असर पड़ेगा, लेकिन अच्छे तरीके से। माउंटेन व्यू-बेस्ड टेक दिग्गज ने अपना सपोर्ट पेज अपडेट किया है, जिसमें बताया गया है कि यूजर्स अब अपने अकाउंट का एक्सेस खोए बिना अपना Gmail एड्रेस बदल पाएंगे। ईमेल एड्रेस का पहला हिस्सा, @gmail.com से पहले वाला, यूजर बदल सकेंगे और उनका Google अकाउंट वैसा ही रहेगा, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव फाइल्स, ईमेल और फोटो शामिल हैं।

Gmail एड्रेस बदला जा सकेगा अब तक, Google यूजर्स को अपने ईमेल एड्रेस बदलने की अनुमति देता था, लेकिन तभी जब वे किसी थर्ड-पार्टी ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हों। अगर ये @gmail.com पर खत्म होता था, तो उनके पास पुराना एड्रेस डिलीट करके नया Gmail एड्रेस बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि, अब ये बदलने वाला है। 9to5Google की रिपोर्ट के मुताबिक इसे धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है।

कंपनी ने यूजर्स को आने वाले बदलाव के बारे में बताने के लिए अपना सपोर्ट पेज अपडेट किया है, जिसमें वे एक नया Gmail एड्रेस चुन पाएंगे। इस फंक्शन को धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा और इसे Google अकाउंट सेटिंग्स में पाया जा सकेगा।

पेज पर गूगल ने लिखा है, 'अगर आप चाहें, तो आप अपने Google अकाउंट का ईमेल एड्रेस जो gmail.com पर खत्म होता है, उसे बदलकर एक नया ईमेल एड्रेस रख सकते हैं जो gmail.com पर खत्म होता हो।' जैसे ही एक बार जब यूजर नया Gmail एड्रेस चुन लेंगे, तो उनका मौजूदा एड्रेस एक एलियास के तौर पर काम करेगा। कंपनी के मुताबिक, सभी कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव फाइल्स, ईमेल, फोटो, परचेज और सब्सक्रिप्शन वैसे ही रहेंगे। पुराना ईमेल एड्रेस काम करता रहेगा और उस पर भेजे गए ईमेल अभी भी इनबॉक्स में आएंगे। यूजर्स अपने पुराने या नए Gmail एड्रेस में से किसी एक का इस्तेमाल करके साइन इन कर सकेंगे।

Gmail, Drive, YouTube और Maps जैसी सर्विसेज के लिए मौजूदा साइन-इन एक्सेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सपोर्ट पेज में कई जरूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि उपलब्ध होने पर एड्रेस बदलने का प्रोसेस कैसे काम करेगा। सबसे पहले, यूजर्स हर 12 महीने में एक बार अपना Gmail एड्रेस बदल सकेंगे। इसे कुल तीन बार बदला जा सकेगा, जिसका मतलब है कि हर अकाउंट के लिए चार ईमेल एड्रेस। Google का कहना है कि पुराना Gmail एड्रेस कोई और नहीं ले सकेगा और वह मौजूदा अकाउंट से जुड़ा रहेगा।

कंपनी ने आगे बताया कि नए Gmail एड्रेस पर स्विच करने से Google की सर्विसेज और फीचर्स का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग Chromebooks, Google Convenience के साथ साइन इन और Remote Desktop का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉलो करने होंगे।