Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gmail में आया नया फीचर: नोटिफिकेशन में मिलेगी ये खास सुविधा

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:30 PM (IST)

    गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को नोटिफिकेशन में ही ईमेल को मार्क एज़ रीड करने का विकल्प मिलेगा। पहले नोटिफिकेशन में सिर्फ डिलीट या रिप्लाई का ऑप्शन था। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो मेल्स को रीड मार्क करना चाहते हैं। अब नोटिफिकेशन में ईमेल भेजने वाले का प्रोफाइल फोटो भी दिखाई देगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    Gmail में आया नया फीचर: नोटिफिकेशन में मिलेगी ये खास सुविधा

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने एक बार फिर अपने जीमेल यूजर्स के लिए एक यूजफुल अपडेट जारी कर दिया है जिसके बाद अब एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स को जीमेल नोटिफिकेशन में ही किसी भी ईमेल को सीधे Mark as read करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब आपको किसी ईमेल को रीड हुआ दिखाने के लिए ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले मिलते थे ये दो ऑप्शन

    बता दें कि अभी तक एंड्रॉयड पर जीमेल नोटिफिकेशन में सिर्फ डिलीट या रिप्लाई देने का ही क्विक ऑप्शन मिलता था, लेकिन नए अपडेट के बाद अब गूगल ने इसमें अब एक और सुविधा को जोड़ दिया है। कंपनी धीरे धीरे इसे सभी के लिए रोल आउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह फीचर आने वाले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा।

    इन यूजर्स को होगा फायदा

    इस नए वाले ऑप्शन से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो अपने इनबॉक्स में मेल्स को डिलीट या आर्काइव करने के बजाय केवल रीड मार्क करना चाहते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो मेल्स की पूरी जानकारी के लिए ईमेल को ओपन करके भी उसे रीड मार्क कर सकते हैं।

    नोटिफिकेशन में दिखाई देगा प्रोफाइल फोटो

    इतना ही नहीं इस नए अपडेट के बाद यूजर्स को जीमेल ऐप में एक और सुविधा भी मिलेगी। दरअसल अब यूजर्स को नोटिफिकेशन में ही ईमेल सेंडर का प्रोफाइल फोटो भी दिखाई देगा, जिससे मेल भेजने वाले को फटाफट पहचानना बेहद आसान हो जाएगा।

    इसके अलावा जीमेल ने हाल ही में शॉपिंग से जुड़ी सुविधाएं भी ऐड की हैं। अब ऐप में खास Purchases सेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑर्डर से जुड़ी सभी मेल्स एक ही जगह दिखाई देती हैं।

    यह भी पढ़ें- Gmail में अब आया ये नया फीचर, एक ही जगह पर दिखेगी ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिटेल