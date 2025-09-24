Gmail में आया नया फीचर: नोटिफिकेशन में मिलेगी ये खास सुविधा

गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को नोटिफिकेशन में ही ईमेल को मार्क एज़ रीड करने का विकल्प मिलेगा। पहले नोटिफिकेशन में सिर्फ डिलीट या रिप्लाई का ऑप्शन था। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो मेल्स को रीड मार्क करना चाहते हैं। अब नोटिफिकेशन में ईमेल भेजने वाले का प्रोफाइल फोटो भी दिखाई देगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने एक बार फिर अपने जीमेल यूजर्स के लिए एक यूजफुल अपडेट जारी कर दिया है जिसके बाद अब एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स को जीमेल नोटिफिकेशन में ही किसी भी ईमेल को सीधे Mark as read करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब आपको किसी ईमेल को रीड हुआ दिखाने के लिए ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

पहले मिलते थे ये दो ऑप्शन बता दें कि अभी तक एंड्रॉयड पर जीमेल नोटिफिकेशन में सिर्फ डिलीट या रिप्लाई देने का ही क्विक ऑप्शन मिलता था, लेकिन नए अपडेट के बाद अब गूगल ने इसमें अब एक और सुविधा को जोड़ दिया है। कंपनी धीरे धीरे इसे सभी के लिए रोल आउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह फीचर आने वाले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा।

इन यूजर्स को होगा फायदा इस नए वाले ऑप्शन से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो अपने इनबॉक्स में मेल्स को डिलीट या आर्काइव करने के बजाय केवल रीड मार्क करना चाहते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो मेल्स की पूरी जानकारी के लिए ईमेल को ओपन करके भी उसे रीड मार्क कर सकते हैं।