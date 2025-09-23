अब Google TV में भी मिलेगा Gemini, कंटेंट डिस्कवर और सर्च करना होगा आसान

Language
    Google ने अब अपने Gemini असिस्टेंट को Google TV पर भी लाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले इसे स्मार्टफोन टैबलेट स्मार्टवॉच और Workspace ऐप्स में इंटीग्रेट किया गया था। अब TV पर आने के बाद यूजर्स को AI-पावर्ड सर्च और कंटेंट डिस्कवरी का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। Gemini यहां Google Assistant को रिप्लेस करेगा और इसके साथ ही कई नए AI-बेस्ड फीचर्स भी जुड़ेंगे।

    Google ने अब अपने Gemini असिस्टेंट को Google TV में लाने की घोषणा की है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच और वर्कस्पेस ऐप्स में इंटीग्रेट करने के बाद, Google अब Gemini असिस्टेंट को Google TV पर ला रहा है। सोमवार को, माउंटेन व्यू-बेस्ड टेक कंपनी ने ऐलान किया कि Gemini अब स्मार्ट TV ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स से लैस होगा, जिससे यूजर्स आसानी से नया कंटेंट डिस्कवर और सर्च कर पाएंगे। ये AI चैटबॉट OS में गूगल असिस्टेंट को रिप्लेस करेगा और जहां पहले वाले सारे फीचर्स मिलेंगे, वहीं कई नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं।

    Google TV को मिला AI अपग्रेड

    एक ब्लॉग पोस्ट में, टेक कंपनी ने Google TV में Gemini इंटीग्रेशन की घोषणा की। फिलहाल, AI असिस्टेंट सिर्फ हाल ही में लॉन्च हुई TCL QM9K सीरीज में उपलब्ध है। साल के अंत तक, कंपनी इसे Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro, 2025 Hisense U7, U8 और UX मॉडल्स, और 2025 एडिशन के TCL QM7K, QM8K और X11K मॉडल्स में लाने की प्लानिंग कर रही है। पुराने मॉडल्स पर ये चैटबॉट थोड़ा लेट आ सकता है।

    नए फीचर्स की बात करें, तो Google का कहना है कि Gemini यूजर्स के मूड और पसंदीदा जॉनर के आधार पर मूवीज, शोज और वेब सीरीज रिकमेंड कर सकता है। ये ग्रुप की पसंद के हिसाब से जॉनर मिक्स भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को ड्रामा देखना है और किसी को कॉमेडी, तो Gemini ऐसी मूवीज ढूंढेगा जिनमें दोनों जॉनर शामिल हों।

    सर्च एक्सपीरियंस को भी AI असिस्टेंट के साथ बेहतर बनाया जा रहा है। अब ये नैचुरल लैंग्वेज और शोज और मूवीज के वेग डिस्क्रिप्शन समझकर सही रिजल्ट्स देगा। चैटबॉट की अपनी कैपेबिलिटी को बरकरार रखते हुए, Google TV यूजर्स Gemini से ये भी पूछ सकते हैं कि किसी शो के पिछले सीजन में क्या हुआ था, ताकि नए सीजन शुरू करने से पहले रीकैप मिल सके।

    Google ने हाइलाइट किया कि यूजर्स फॉलो-अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि मूवी या शो देखने से पहले रिव्यू, कास्ट और बाकी जानकारी मिल सके। आखिर में, Gemini यूजर्स को TV देखते-देखते नई स्किल्स भी सिखा सकेगा। जब कोई यूजर चैटबॉट से किसी नई रेसिपी, स्किल या DIY प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, तो ये सीधे रिलेटेड YouTube वीडियो ढूंढकर दिखाएगा, ताकि उन्हें अलग से सर्च न करना पड़े।

