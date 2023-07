क्या Nothing Phone 2 के साथ मिलेगा चार्जर? यहां जानें बैटरी से लेकर चार्जिंग तक की डिटेल

Nothing Phone (2) को कंपनी ने 4700mAh बैटरी के साथ पेश कर दिया है। नथिंग का लेटेस्ट फोन 45W फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ आता है। क्या आपको मालूम है कि इस फोन के साथ आपको चार्जर मिलेगा या नहीं। इस आर्टिकल में हम आपको नथिंग फोन के चार्जर एडेप्टर और चार्जिंग डिटेल्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Does Nothing Phone 2 come with charging adapter Check details.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Nothing Phone (2) भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8-सीरीज प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। नथिंग ब्रांड के इस फोन को कंपनी ने रिडिजाइन Glyph इंटरफेस के साथ पेश किया है। कंपनी ने फोन को अपग्रेड करते हुए पिछले साल से ज्यादा फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ पेश किया है। लेकिन क्या Nothing Phone (2) के साथ बॉक्स में चार्जर मिलता है? क्या Nothing Phone (2) के साथ चार्जर मिलेगा? Nothing Phone (2) के साथ कंपनी चार्जर नहीं देगी। बॉयर्स को इस फोन के साथ अलग से चार्जर खरीदना होगा। Nothing का 45W फास्ट चार्जर एडेप्टर 2,499 रुपये का है। हालांकि ऐसे यूजर्स जिन्होंने Nothing Phone (2) को प्री-बुक किया है, उन्हें यह चार्जर मात्र 1,499 रुपये में मिलेगा। Nothing Phone (2) की बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स Nothing Phone (2) में कंपनी ने 4700mAh की बैटरी दी है। यह फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ ही फोन 5W रिवर्स वायरलेस चार्ज सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी का कहना है कि 45W फास्ट चार्ज के साथ 4,700mAh बैटरी वाला यह फोन 55 मिनट में चार्ज हो जाएगा। बात करें कंपनी के पहले Phone (1) की तो यह 33W फास्ट चार्ज के साथ फुल चार्ज होने में एक घंटा 15 मिनट में चार्ज होता था। Nothing Phone (2) स्पेसिफिकेशन्स नथिंग के लेटेस्ट Phone (2) के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP Sony IMX890 सेंसर है। फोन का सेकेंडरी रियर कैमरा 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। इस फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। नथिंग का यह फोन Android 13 पर आधारित Nothing OS 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।

Edited By: Subhash Gariya