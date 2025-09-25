DJI ने लॉन्च किया अपना नया कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा Osmo Nano, कर सकता है 4K वीडियो रिकॉर्ड

DJI ने अपना नया कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा Osmo Nano लॉन्च किया है। ये 1/1.3-इंच सेंसर वाला कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और हल्का पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। Osmo Nano IPX4-स्प्लैश रेजिस्टेंट सुपरनाइट मोड हॉराइजन बैलेंसिंग और रॉकस्टेडी 3.0 जैसी फीचर्स से लैस है। इसे हेलमेट हैट या हेडबैंड पर माउंट किया जा सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। DJI Osmo Nano, कंपनी का नया कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा, ग्लोबली लॉन्च हो गया है। नया Osmo Nano 1/1.3-इंच कैमरा सेंसर के साथ आता है, जो 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये फिलहाल EU, UK और कनाडा में DJI की ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के ज़रिए उपलब्ध है। कंपनी इस एक्शन कैमरे को दो स्टोरेज वेरिएंट में ऑफर कर रही है। एक स्टैंडर्ड कॉम्बो भी है, जिसमें मल्टीफंक्शनल विजन डॉक, मैग्नेटिक हैट क्लिप और मैग्नेटिक लैनयार्ड जैसी एक्सेसरीज शामिल हैं।

DJI Osmo Nano की कीमत और उपलब्धता DJI Osmo Nano की कीमत EU में बेस वेरिएंट (64GB) के लिए EUR 279 (लगभग 29,000 रुपये) से शुरू होती है। हाई-एंड 128GB वेरिएंट EUR 309 (लगभग 32,000 रुपये) में उपलब्ध है। UK और कनाडा में बेस वेरिएंट की कीमत क्रमशः GBP 239 (लगभग 29,000 रुपये) और $309 (लगभग 27,000 रुपयचे) है, जबकि टॉप वेरिएंट GBP 259 (लगभग 31,000 रुपये) और $339 (लगभग 30,000 रुपये) में उपलब्ध है।

Osmo Nano स्टैण्डर्ड कॉम्बो में Osmo Nano मल्टीफंक्शनल विजन डॉक, मैग्नेटिक हैट क्लिप, मैग्नेटिक लैनयार्ड, प्रोटेक्टिव केस, USB Type-C to USB Gen 3.1 Type-C PD केबल और डुअल-डायरेक्शन मैग्नेटिक बॉल-जॉइंट एडाप्टर माउंट शामिल हैं। ये कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए उपलब्ध है।

DJI Osmo Nano के स्पेसिफिकेशन्स DJI Osmo Nano एक कॉम्पैक्ट, वियरएबल एक्शन कैमरा है, जिसका साइज 57×29×28mm और वजन 52g है। इसमें 1/1.3-इंच कैमरा सेंसर है, जो 60fps पर 4K वीडियो और 120fps पर 4K स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है। इसका 'हाई-पर्फॉर्मेंस' इमेज प्रोसेसर 13.5 स्टॉप का डायनामिक रेंज ऑफर करता है। कैमरे का 143-डिग्री अल्ट्रा-वाइड फील्ड ऑफ व्यू भी है।

DJI का कहना है कि Osmo Nano, मल्टीफंक्शनल विजन डॉक के साथ, IPX4-स्प्लैश रेजिस्टेंट है और बिना किसी हाउसिंग या एक्सेसरी के 10 मीटर तक वाटरप्रूफ है। यूजर्स इसे हेलमेट, हेडबैंड या हैट पर माउंट कर सकते हैं। विजन डॉक OLED HD टचस्क्रीन के साथ आता है, जिससे कैमरा को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है।

DJI का दावा है कि Osmo Nano अपनी साइज में एकमात्र वियरएबल कैमरा है जो 10-bit और D-Log M कलर परफॉर्मेंस देता है, जिससे ये 1 बिलियन कलर्स तक रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें SuperNight मोड है जो लो-लाइट में 'noise reduction algorithms' के साथ वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करता है। इसके अलावा, HorizonBalancing इमेज स्टेबिलाइजेशन के लिए है, जो 30 डिग्री तक टिल्ट ठीक कर सकता है और RockSteady 3.0 कैमरा शेक कम करता है।