CMF Headphone Pro हेडफोन हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर 100 घंटे नॉन स्टॉप चलेगा; जानें कीमत

सीएमएफ ने नए वायरलेस हेडफोन CMF Headphone Pro लॉन्च किए हैं जो तीन रंगों में उपलब्ध हैं। इनमें 40mm का ड्राइवर और 40dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) है। ये हेडफोन LDAC कोडिक को सपोर्ट करते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 100 घंटे तक चलते हैं। अमेरिका में इसकी कीमत लगभग 8000 रुपये है। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल के लिए रोलर डायल है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। CMF ने अपने लेटेस्ट ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन CMF Headphone Pro लॉन्च कर दिए हैं। ये लेटेस्ट हेडफोन तीन कलर में लॉन्च किए गए हैं, जिनमें 40mm का ड्राइवर मिलता है। CMF Headphone Pro हेडफोन 40dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) और Hi-Res ऑडियो प्लेबैक का सपोर्ट मिलता है, जो LDAC कोडिक सपोर्ट करता है। CMF के लेटेस्ट हेडफोन एक बार चार्जिंग में 100 घंटे प्लेबैक और 50 घंटे का टॉक टाइम मिलता है।

CMF Headphone Pro की कीमत CMF Headphone Pro को अमेरिका में 99 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। भारत में इसकी क्या कीमत होगी इसे लेकर कंपनी ने फिलहाल कुछ जानकारी नहीं दी है। यह हेडफोन डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन और लाइट ग्रे कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।

CMF Headphone Pro की खूबियां CMF Headphone Pro को एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। यह हेडफोन स्वाइपेबल ईयर कुशन के साथ आता है। इसके कुशन लाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर में उपलब्ध हैं। CMF Headphone Pro में वॉल्यूम कम और ज्यादा करने के लिए रोलर डायल दिया गया है। इसके साथ ही इसमें एएनसी टॉगल और म्यूजिक प्ले और पॉज के लिए बटन दिया गया है। इसके साथ ही यूजर्स Energy Slider भी मिलता है, जिसकी मदद से वे बेस और ट्रेबल लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं।

CMF Headphone Pro के कंट्रोल को Nothing X ऐप से कस्टमाइज किया जा सकता है। कंपनी के लेटेस्ट हेडफोन को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एंबिएंट साउंड से 40डीबी तक नॉइस कैंसिल कर सकते हैं। ये हेडफोन तीन लेवल की नॉइस कंट्रोल फीचर से लैस हैं।