BSNL ने न्यू ईयर पर शुरू की न्यू सर्विस, अब खराब नेटवर्क की टेंशन खत्म  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने करोड़ों कस्टमर्स को एक के बाद एक सरप्राइज दे रही है। हाल ही में, कंपनी ने अपने चार पॉपुलर प्लान्स में ज्यादा डेटा बेनिफिट्स देने की घोषणा की थी और अब नए साल की शुरुआत में कंपनी ने एक और बड़ी राहत दी है। BSNL ने गुरुवार को पूरे देश में वॉइस ओवर वाई-फ़ाई यानी वाई-फ़ाई कॉलिंग सर्विस पेश कर दी है। यह सर्विस 1 जनवरी से सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध हो गई है और कस्टमर्स को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। आइए पहले समझते हैं कि BSNL की वाई-फ़ाई कॉलिंग सर्विस क्या है।

क्या है BSNL की Wi-Fi कॉलिंग सर्विस? आसान शब्दों में कहें तो BSNL की Wi-Fi कॉलिंग सर्विस BSNL यूजर्स को किसी भी Wi-Fi नेटवर्क पर कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देती है। मैसेजिंग सर्विस भी Wi-Fi पर उपलब्ध होगी। इस सर्विस का मकसद उन इलाकों में बेहतर कॉल कनेक्टिविटी देना है जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज कमजोर है, जैसे कि घरों के अंदर, ऑफिस, बेसमेंट या दूरदराज के इलाकों में। ऐसी कंडीशन में ये Wi-Fi कॉलिंग सर्विस यूजर्स के लिए बहुत मददगार होगी।