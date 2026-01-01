Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BSNL ने न्यू ईयर पर शुरू की न्यू सर्विस, अब खराब नेटवर्क की टेंशन खत्म  

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:20 PM (IST)

    BSNL ने 1 जनवरी से पूरे देश में वॉइस ओवर वाई-फ़ाई (Wi-Fi कॉलिंग) सेवा शुरू की है। यह सेवा ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किसी भी वाई-फ़ाई नेट ...और पढ़ें

    Hero Image

    BSNL ने न्यू ईयर पर शुरू की न्यू सर्विस, अब खराब नेटवर्क की टेंशन खत्म  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने करोड़ों कस्टमर्स को एक के बाद एक सरप्राइज दे रही है। हाल ही में, कंपनी ने अपने चार पॉपुलर प्लान्स में ज्यादा डेटा बेनिफिट्स देने की घोषणा की थी और अब नए साल की शुरुआत में कंपनी ने एक और बड़ी राहत दी है। BSNL ने गुरुवार को पूरे देश में वॉइस ओवर वाई-फ़ाई यानी वाई-फ़ाई कॉलिंग सर्विस पेश कर दी है। यह सर्विस 1 जनवरी से सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध हो गई है और कस्टमर्स को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। आइए पहले समझते हैं कि BSNL की वाई-फ़ाई कॉलिंग सर्विस क्या है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है BSNL की Wi-Fi कॉलिंग सर्विस?

    आसान शब्दों में कहें तो BSNL की Wi-Fi कॉलिंग सर्विस BSNL यूजर्स को किसी भी Wi-Fi नेटवर्क पर कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देती है। मैसेजिंग सर्विस भी Wi-Fi पर उपलब्ध होगी। इस सर्विस का मकसद उन इलाकों में बेहतर कॉल कनेक्टिविटी देना है जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज कमजोर है, जैसे कि घरों के अंदर, ऑफिस, बेसमेंट या दूरदराज के इलाकों में। ऐसी कंडीशन में ये Wi-Fi कॉलिंग सर्विस यूजर्स के लिए बहुत मददगार होगी।

    न कोई ऐप और न कोई चार्ज

    BSNL ने साफ तौर पर कहा है कि Wi-Fi कॉलिंग के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपने फोन के रेगुलर डायलर से उसी नंबर का इस्तेमाल करके सीधे कॉल कर पाएंगे। यह सर्विस IMS प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिससे कॉल के दौरान Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क के बीच बिना किसी रुकावट के स्विच किया जा सकेगा।

    इन इलाकों के लिए फायदेमंद

    ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले यूजर्स के लिए यह सर्विस बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, जहां अभी भी BSNL का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। वाई-फाई कॉलिंग के जरिए यूजर्स स्टेबल कनेक्टिविटी का आनंद ले पाएंगे और आसानी से कॉल कर पाएंगे।

    यह भी पढ़ें- BSNL का करोड़ों यूजर्स को तोहफा! इन 4 जबरदस्त प्लान्स में बढ़ा दिया डेटा, 31 जनवरी तक मौका