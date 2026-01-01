Language
    BSNL का करोड़ों यूजर्स को तोहफा! इन 4 जबरदस्त प्लान्स में बढ़ा दिया डेटा, 31 जनवरी तक मौका

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:30 PM (IST)

    BSNL का करोड़ों यूजर्स को तोहफा! इन 4 जबरदस्त प्लान्स में बढ़ा दिया डेटा, 31 जनवरी तक मौका  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय से सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने करोड़ों कस्टमर्स को एक के बाद एक शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इसमें कुछ तो ऐसे प्लान्स भी शामिल हैं जो आपको प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास नहीं मिलेंगे। कंपनी न सिर्फ सस्ती कीमतों पर ज्यादा डेटा दे रही है, बल्कि इन प्लान्स के साथ कई दूसरे फायदे भी दे रही है। अब कीमतें बढ़ाए बिना, कंपनी ने अपने चार पॉपुलर प्लान्स में डेली डेटा लिमिट बढ़ा दी है।

    यह खास BSNL ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा, यानी यूजर्स उसी कीमत पर ज्यादा डेटा का फायदा उठा सकते हैं। BSNL ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस शानदार ऑफर की घोषणा की है, जिसमें बताया गया कि यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ज्यादा डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं कि वे कौन से चार प्लान हैं जिनमें कंपनी ज्यादा डेटा दे रही है।

    2399 रुपये वाला प्लान

    सबसे पहले कंपनी ने अपने एक सालाना प्लान में डेटा बेनिफिट बढ़ा दिया है। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। पहले इस प्लान में कस्टमर्स को 2GB डेटा मिलता था, लेकिन अब कंपनी हर दिन 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा दे रही है।

    485 रुपये वाला प्लान

    BSNL का दूसरा शानदार प्लान 485 का है। पहले कंपनी इस प्लान के साथ रोजाना 2GB डेटा ऑफर कर रही थी, लेकिन अब आपको इस प्लान में रोज 2.5GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की लिमिट भी शामिल है। इस प्लान की वैलिडिटी 72 दिन है।

    347 रुपये वाला प्लान

    लिस्ट में तीसरा प्लान ₹347 का है और कंपनी ने अब इसके डेटा बेनिफिट्स भी बढ़ा दिए हैं। पहले इस प्लान में रोज 2GB डेटा मिलता था, लेकिन अब आपको रोज 2.5GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 50 दिन है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है।

    225 रुपये वाला प्लान

    लिस्ट में आखिरी प्लान की कीमत ₹225 है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन है। पहले इस प्लान में 2.5GB डेटा मिलता था, लेकिन अब कंपनी हर दिन 3GB डेटा दे रही है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना SMS के फायदे भी मिलते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। अगर आप कोई सस्ता मंथली रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं, तो यह एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको काफी डेटा मिलेगा।

