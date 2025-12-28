नए साल से पहले BSNL का तोहफा: लाया रोज 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाला सस्ता प्लान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय से सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने लाखों यूजर्स के लिए एक के बाद एक शानदार प्लान पेश कर रही है। हाल ही में कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक और सालाना प्लान के बारे में बताया है। कंपनी 365 दिनों की वैलिडिटी वाला एक शानदार प्लान बहुत ही किफायती कीमत पर दे रही है। यह खास प्लान उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं और कम कीमत पर साल भर कनेक्टिविटी चाहते हैं। आइए इस शानदार BSNL प्रीपेड प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं।

BSNL का एक साल वाला जबरदस्त प्लान BSNL के इस एनुअल प्लान की कीमत 2799 रुपये है जिसमें यूजर्स को रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है। साथ ही इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन भेजने की भी सुविधा दे रही है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको पूरे साल तक किसी भी तरह की वेलिडिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने इस प्लान को 'One Plan that fixes your entire year' टैगलाइन के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रमोट किया है, जिससे साफ है कि BSNL इसे लॉन्ग-टर्म यूजर्स को ध्यान में रखकर लेकर आई है।