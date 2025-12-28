Language
    नए साल से पहले BSNL का तोहफा: लाया रोज 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाला सस्ता प्लान

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए 2799 रुपये का एक नया सालाना प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में 365 दिनों के लिए रोजाना 3GB हाई-स् ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय से सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने लाखों यूजर्स के लिए एक के बाद एक शानदार प्लान पेश कर रही है। हाल ही में कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक और सालाना प्लान के बारे में बताया है। कंपनी 365 दिनों की वैलिडिटी वाला एक शानदार प्लान बहुत ही किफायती कीमत पर दे रही है। यह खास प्लान उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं और कम कीमत पर साल भर कनेक्टिविटी चाहते हैं। आइए इस शानदार BSNL प्रीपेड प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    BSNL का एक साल वाला जबरदस्त प्लान

    BSNL के इस एनुअल प्लान की कीमत 2799 रुपये है जिसमें यूजर्स को रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है। साथ ही इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन भेजने की भी सुविधा दे रही है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको पूरे साल तक किसी भी तरह की वेलिडिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने इस प्लान को 'One Plan that fixes your entire year' टैगलाइन के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रमोट किया है, जिससे साफ है कि BSNL इसे लॉन्ग-टर्म यूजर्स को ध्यान में रखकर लेकर आई है।

    अन्य कंपनियों से काफी सस्ता है प्लान

    इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी कीमत सिर्फ ₹2799 है, जो इस कीमत में मिलने वाला यह रिचार्ज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी किफायती माना जा रहा है। मौजूदा समय में Jio, Airtel और Vodafone Idea जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के सालाना प्लान इससे काफी महंगे हैं या फिर उनमें मिलने वाले बेनिफिट्स लिमिटेड हैं। ऐसे में BSNL का ये एनुअल बजट प्लान हैवी डेटा यूजर्स, स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिन्हें ज्यादा कॉलिंग की भी जरूरत है।

    कम खर्च में पूरे साल डेटा, कॉलिंग और SMS

    कुछ महीनों से BSNL ने अपने नेटवर्क और प्लान्स को लेकर काफी एक्टिव दिख रहा है। 4G और 5G को लेकर भले ही कंपनी अभी प्राइवेट ऑपरेटर्स से पीछे हो, लेकिन सस्ते और लॉन्ग-टर्म प्लान्स के जरिए बीएसएनएल एक बार फिर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है।
    अब ये एनुअल रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आया है, जो कम खर्च में पूरे साल डेटा, कॉलिंग और SMS की सुविधा चाहते हैं।

