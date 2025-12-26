Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BSNL ने पेश किया क्रिसमस बोनान्जा प्लान, सिर्फ 1 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी और रोज 2GB डेटा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने यूजर्स के लिए एक नया प्रीपेड-रिचार्ज पेश किया है। इस क्रिसमस-थीम वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान को क्रिसमस बोनान्जा (Christma ...और पढ़ें

    Hero Image

    BSNL ने क्रिसमस बोनान्जा पेश किया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत में यूजर्स के लिए एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी घोषणा की। साथ ही इस क्रिसमस-थीम वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया। इस नए प्लान को क्रिसमस बोनान्जा (Christmas Bonanza) नाम दिया गया है। ये एक लिमिटेड टाइम रिचार्ज प्लान है जो ग्राहकों को बहुत कम कीमत पर डेली 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉल और दूसरे बेनिफिट्स दे रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL क्रिसमस बोनान्जा प्लान डिटेल्स

    BSNL क्रिसमस बोनान्जा प्लान की कीमत 1 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 30 दिनों की है। इस दौरान, सब्सक्राइबर्स रोजाना 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और डेली 100 SMS का फायदा उठा सकते हैं। फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) के तहत, डेली कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 40kbps हो जाएगी।

    सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) के मुताबिक, ये क्रिसमस बोनान्जा प्लान खरीदने वाले नए ग्राहकों को बिना किसी कीमत के मुफ्त 4G SIM कार्ड भी देगा। यानी साफ है कि ये प्लान BSNL के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों के लिए ही है।

    गौर करने वाली बात ये है कि ये क्रिसमस के मौके पर पेश किया गया एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। BSNL क्रिसमस बोनान्जा प्लान को 30 दिनों के लिए, 31 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए, ग्राहक किसी रिटेलर या BSNL कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं।

    ये एक्सेस पॉइंट हैं जिनके जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर पब्लिक यूटिलिटी और दूसरी सर्विस जैसे SIM कार्ड जारी करना, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज जैसी सर्विस देता है। हालांकि, ये अभी पता नहीं चला है कि क्या यही ऑफर BSNL की डोरस्टेप SIM कार्ड डिलीवरी सर्विस के जरिए भी दिया जाएगा।

    BSNL 251 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान

    टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस बोनान्जा प्लान के साथ, टेलीकॉम ऑपरेटर ने 251 रुपये का एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी लॉन्च किया है। इसकी वैलिडिटी 30 दिनों की है और इसमें कुल 100GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल, और रोजाना 100 SMS मिलेंगे।

    इसके अलावा, BSNL रिचार्ज प्लान में BiTV का 30 दिनों का फ्री एक्सेस भी शामिल है। ये कंपनी की OTT सर्विस है जो 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल, फिल्में और शो देती है।

    यह भी पढ़ें: Xiaomi की नई स्मार्टवॉच हुई लॉन्च, EMG सेंसर से है लैस; मसल हेल्थ करती है मॉनिटर