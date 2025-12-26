BSNL ने पेश किया क्रिसमस बोनान्जा प्लान, सिर्फ 1 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी और रोज 2GB डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत में यूजर्स के लिए एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी घोषणा की। साथ ही इस क्रिसमस-थीम वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया। इस नए प्लान को क्रिसमस बोनान्जा (Christmas Bonanza) नाम दिया गया है। ये एक लिमिटेड टाइम रिचार्ज प्लान है जो ग्राहकों को बहुत कम कीमत पर डेली 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉल और दूसरे बेनिफिट्स दे रहा है।

BSNL क्रिसमस बोनान्जा प्लान डिटेल्स BSNL क्रिसमस बोनान्जा प्लान की कीमत 1 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 30 दिनों की है। इस दौरान, सब्सक्राइबर्स रोजाना 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और डेली 100 SMS का फायदा उठा सकते हैं। फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) के तहत, डेली कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 40kbps हो जाएगी।

सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) के मुताबिक, ये क्रिसमस बोनान्जा प्लान खरीदने वाले नए ग्राहकों को बिना किसी कीमत के मुफ्त 4G SIM कार्ड भी देगा। यानी साफ है कि ये प्लान BSNL के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों के लिए ही है।

#BSNLChristmasBonanza 2025 is here! Get a free SIM with 2GB/day data, unlimited calls, 30 days validity @ just Rs 1.



Walk into your nearest BSNL CSC or retailer today! Offer valid till 31st December 2025.#BSNL #DigitalBharat #BSNLOffer #RechargeNow #SwitchToBSNL pic.twitter.com/K8Gp1H7JnK — BSNL India (@BSNLCorporate) December 25, 2025 गौर करने वाली बात ये है कि ये क्रिसमस के मौके पर पेश किया गया एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। BSNL क्रिसमस बोनान्जा प्लान को 30 दिनों के लिए, 31 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए, ग्राहक किसी रिटेलर या BSNL कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। ये एक्सेस पॉइंट हैं जिनके जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर पब्लिक यूटिलिटी और दूसरी सर्विस जैसे SIM कार्ड जारी करना, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज जैसी सर्विस देता है। हालांकि, ये अभी पता नहीं चला है कि क्या यही ऑफर BSNL की डोरस्टेप SIM कार्ड डिलीवरी सर्विस के जरिए भी दिया जाएगा।