    वर्कआउट में नहीं आएगा ब्रेक, Apple Watch और Fitness+ से जानें फिटनेस को कैसे मिला नया बूस्ट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:00 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भी नए साल पर फिट रहने का रेसोलुशन अक्सर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक टूट जाता है, लेकिन एप्पल Watch यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। 2026 की शुरुआत में Apple Watch और Apple Fitness+ मिलकर ऐसे नए फीचर्स और प्रोग्राम्स अपने यूजर्स को ऑफर कर रहे हैं, जो यूजर्स को लंबे वक्त तक एक्टिव और मोटिवेटेड बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। चलिए जानें कैसे

    स्टडी में बड़ा दावा

    दरअसल Apple Heart and Movement Study के नए डेटा एनालिसिस में बताया गया है कि Apple Watch पहनने वाले यूजर्स न सिर्फ जनवरी में अपनी एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, बल्कि इसे महीनों तक बनाए भी रखते हैं। स्टडी में बताया गया है कि इसमें शामिल करीब 1 लाख पार्टिसिपेंट्स के डेटा से पता चला कि जनवरी के पहले दो हफ्तों में 60% से ज्यादा यूजर्स ने दिसंबर की तुलना में अपनी डेली एक्सरसाइज 10% से बढ़ा दिया है।

    स्टडी के मुताबिक, लगभग 80 परसेंट लोग ‘क्विटर डे’ के बाद भी उसी लेवल को मेंटेन करते दिखाई दे रहे हैं। ये स्टडी Brigham and Women’s Hospital, American Heart Association और एप्पल के कोलैबोरेशन से की गई है, जिसमें अमेरिका के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है।

    खास अवॉर्ड और नए चैलेंज

    नए साल की शुरुआत के साथ ही कंपनी ने इसे और खास बनाने के लिए Apple Watch यूजर्स को जनवरी में लगातार 7 दिन तीनों Activity Rings बंद करने पर Ring in the New Year लिमिटेड-एडिशन अवॉर्ड जीत का मौका भी दिया है।

    इतना ही नहीं पहली बार Strava पर Apple Watch यूजर्स के लिए 'Quit Quitting' चैलेंज भी स्टार्ट किया है। इस महीने 12 वर्कआउट लॉग करने वाले यूजर्स को Strava ऐप में खास Apple Watch बैज भी मिल रहा है।

